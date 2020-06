Helsingin Sanomat

Kansan­taloudellisen aika­kaus­kirjan pää­kirjoituksessa pää­toimittaja Juha Tarkka pohtii, mitä talous­tieteilijät oppivat tämän­kertaisesta kriisistä.

”Monet aiemmat talouskriisit ovat jättäneet vahvat jälkensä taloustieteeseen. 1930-luvun suuri lama tunnetusti synnytti keynesiläisen taloustieteen ja nykyaikaisen makrotalouspolitiikan.”

”1970-luvun inflaatiotsunami puolestaan tuotti sekä monetaristisen että uuden klassisen koulukunnan, jotka ­toimivat seuraavilla vuosikymmenillä liberalistisen talouspoliittisen suuntauksen intellektuaalisena perustana.”

”Vuoden 2008 finanssikriisi vähensi talouspolitiikassa vallinnutta luottamusta kilpailullisten markkinoiden vakauteen ja toimi herätteenä rahoitusmarkkinoiden sääntelyn ja valvonnan uudistamiselle.”

”Vaikka koronaviruksen aiheuttaman taloudellisen kriisin koko kulku on ­edelleen näkemättä, voidaan jo nyt huomata ituja siitä, miten kriisi voi muuttaa sekä taloustiedettä että sen ja talouspolitiikan vuorovaikutusta.”

”Yksi havainto on ekonomistien lisääntyvä kiinnostus muita tieteenaloja kohtaan. Perinteisesti poikkitieteellisyys on ollut taloustieteilijöiden piirissä jonkin verran epäilyttävässä maineessa ja herättänyt mielleyhtymiä vaatimattomasta menetelmällisestä tasosta ja pehmeästä päättelystä. Tässä suhteessa on tapahtumassa muutos, joka alkoi jo ennen koronakriisiä muun muassa ilmastopolitiikkaan kohdistuvan mielenkiinnon takia, ­ja nyt tämä muutos on entistäkin selvemmin nähtävissä.”

”Toinen todennäköinen muutos taloustieteen ja varsinkin talouspolitiikan ­käytännöissä liittyy epävarmuuden ja haavoittuvuuden käsittelyyn. Voidaan keskustella siitä, miten vuoden 2009 finanssikriisi tai tämän vuoden koronapandemia sijoittuvat kriisejä edeltäneiden todennäköisyysjakaumien hännille, ­mutta tämä keskustelu tuskin johtaa hedelmällisiin lopputuloksiin.”

”Luultavaa sen sijaan on, että samalla kun riskianalyysin painoarvo taloudellisessa suunnittelussa tulee kasvamaan, ehkä tehokkuuden kustannuksella, ­huomiota kiinnitetään jatkossa enemmän taloudellisen robustisuuden (yleisen häiriönkestävyyden) kehittämiseen kuin numeerisiin todennäköisyyksiin.”

”Kolmas keskeinen muutostekijä on kysymys globalisaation, kansainvälisen poliittisen yhteistyön ja ylikansallisten institutionaalisten rakenteiden suunnasta. Paradoksi on se, että tapahtumat, jotka kaikkein kouriintuntuvimmin todistavat maailman kansojen välisestä kohtalonyhteydestä (kuten finanssikriisi, ­ilmastokriisi ja koronapandemia) ­näyttävät rapauttavan monikansallisen talouspoliittisen yhteistyön edellytyksiä sen sijaan että niitä vahvistaisivat.”

”Tämän asian ymmärtämisessä ekonomistien ja politiikan tutkijoiden näkökulmien väliset synergiat ovat ilmeiset.”