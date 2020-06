Helsingin Sanomat

Metsät ovat avain­asemassa, kun etsitään ratkaisuja kahteen aikamme suurimpaan ympäristö­ongelmaan: ilmaston­muutokseen ja moni­muotoisuus­kriisiin. Metsä­talouden puolesta­puhujat korostavat aktiivisen metsän­hoidon merkitystä metsien hiili­nielun yllä­pidossa. Toisaalta moni­muotoisuuden turvaaminen edellyttää päin­vastaista eli metsien lisä­suojelua pois talous­käytöstä.

Pitääkö siis valita ilmastonmuutoksen torjunnan ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen välillä? Kysymys on ratkaiseva tulevien sukupolvien elinympäristön- ja elämänlaadun kannalta.

Onneksi samat toimenpiteet voivat sekä torjua ilmastonmuutosta että turvata luonnon monimuotoisuutta. Metsien lisääntynyt kasvu avaa historiallisen mahdollisuuden ylläpitää hiilinielua ja -varastoa, parantaa pahasti puutteellista Etelä-Suomen metsien suojelutilannetta ja samalla säilyttää metsätalouden kannalta riittävät hakkuumäärät.

Metsien suojeleminen on tehokas tapa poistaa hiilidioksidia ilm­a­kehästä. Potentiaalia osoittaa, että suojelluissa metsissä puuston tilavuus on keskimäärin kaksi kertaa suurempi kuin Etelä-Suomen talousmetsissä.

Monimuotoisuuden turvaamiseksi metsien suojelutilanteen parantaminen on erityisen tärkeää maan eteläosassa, missä luontainen monimuotoisuus on suurinta mutta metsämaan suojeluaste on hyvin pieni, vain noin kolme prosenttia. Tavoitteeksi tulee asettaa suojeluasteen nostaminen vähintään YK:n biodiversiteettisopimuksen asettamalle 17 prosentin minimitasolle.

Monimuotoisuuden hupenemista ei nykyisillä metsäluonnon hoidon keinoilla pystytä pysäyttämään. Vaikka monet metsänomistajat arvostavat metsäluontoa ja monimuotoisuutta, hakkuita on viime vuosina tehty ennätysmäisen paljon. Metsien hyödyntäminen muuttuu jatkossa yhä intensiivisemmäksi, kun laajamittaisesti siirrytään öljypohjaisista tuotteista ja polttoaineista biopohjaisiin tuotteisiin.

Ilman lisäsuojelua metsien talouskäyttö ja monimuotoisuus ovat entistä pahemmin törmäyskurssilla ja metsien monimuotoisuus köyhtyy kiihtyen.

Luonnonmetsät hakattiin Suomesta 250 vuodessa, yhden puu­sukupolven elinaikana. Biodiversiteetin häviämiseen liittyvien aika­viiveiden ansiosta on vielä mahdollista suojella keskeinen osa metsien luontaista monimuotoisuutta.

Suojeltavaksi sopivat metsät voidaan valita niin, että sekä ilmasto- että monimuotoisuushyödyt ovat mahdollisimman suuret. Suojeltavat talouskäytössä olleet metsät palautuvat luonnontilaan kerryttäen samalla hiilivarastoaan. Laajentunut suojelualueverkko varastoisi ja sitoisi tehokkaasti hiiltä sekä turvaisi lajien elinympäristöjä. Kun ilmastonmuutos etenee, lajit joutuvat siirtymään sopivammille alueille, mitä suojeluverkko myös helpottaisi.

Valtion metsien rooli on keskeinen. Jos puolet val­tion metsämaista maan eteläosassa suojellaan ja loppu os­tetaan suojeluun markkinahintaan, Etelä-Suomen metsänsuojeluasteen nostaminen kolmesta prosentista 17 prosenttiin maksaisi noin 170 miljoonaa euroa vuodessa 30 vuoden ajan. Tätä voi verrata vaikkapa polttoturpeen verotukeen, joka oli viime vuonna 194 miljoonaa euroa.

Tarvitaan uusia työkaluja, jotta yksilöt, yhteisöt, yritykset ja julkinen sektori voivat kanavoida resursseja suojeluun. Ekologisen kompensaation ideaa toteuttava ilmasto- ja monimuotoisuusrahasto olisi yksi keino kerätä rahaa suojeltavien ­alueiden hankintaan. Ympäristöhaitoista maksettavien kompensaatioiden ohjaaminen kotimaan metsäluonnon monimuotoisuuden pelastamiseen voisi motivoida monia.

Pitää muistaa, että suojelu ei ole pelkkä menoerä. Monimuotoinen metsäluonto tuottaa rahassa arvioitavia hyötyjä ja ekosysteemipalveluita. Suojeltujen metsien hyödyt virkistyskäytölle, luontoturismille ja kansanterveydelle tiheään asutussa Etelä-Suomessa olisivat merkittävät.

Suomi saisi myös kansainvälistä mainetta ja näkyvyyttä suurten ympäristöongelmien ratkaisijana. Metsätalouden puuhuoltoa ei vaarannettaisi: se perustuisi 80 prosentilla Etelä-Suomen metsämaan alasta yhä nopeammin kasvaviin talousmetsiin.

Timo Kuuluvainen ja Petri Keto-Tokoi

Kuuluvainen on yliopistonlehtori ja metsäekologian dosentti Helsingin yliopistossa. Keto-Tokoi on metsäekologian lehtori Tampereen ammattikorkeakoulussa.