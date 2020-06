Arja Karhunen kirjoitti (HS Mielipide 13.6.), että metroasemien käsidesipisteissä käsihuuhde on ollut usein loppu. Tilanne on tiedossa, ja sen parantamiseksi on tehty töitä, jotta kaupunkilaisia saadaan palveltua mahdollisimman hyvin. Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL) on pahoillaan syntyneestä tilanteesta.

Toistaiseksi täydennystiheyttä ei ole voitu lisätä, sillä palveluntuottajallamme on ollut vaikeuksia saada annostelijoihin sopivaa käsihuuhdetta maailmanlaajuisen saatavuustilanteen vuoksi. HKL pyrkii parhaillaan löytämään sellaisen annostelijaratkaisun, jonka kanssa aineen saatavuus olisi paremmin turvattu ja täyttökierroksia voitaisiin lisätä. Jatkossakaan emme kuitenkaan pysty jakamaan käsidesiä metroasemilla niin paljon, että sitä riittäisi kaikille matkustajille, vaan kyseessä on ennemminkin täydentävä mahdollisuus. Kuten kirjoittaja mainitseekin, on matkustajien omatoiminen varautuminen esimerkiksi omalla käsihuuhteella ensisijainen ja suositeltava keino.

HKL osallistuu monin tavoin koronaviruksen torjumiseen, jotta matkustaminen HKL:n kyydissä olisi turvallista myös poikkeusaikana. Raitiovaunu- ja metrokaluston sekä metroasemien siivousta on lisätty ja erityisesti usein kosketeltavia kohteita, kuten kiinnipitotankoja ja liukuportaiden käsijohteita, pyyhitään tehostetusti. Kaupunkipyöräkausi avattiin normaalia aikaisemmin, jotta kaupunkilaiset voisivat valita kulkuvälineekseen myös polkupyörän.

HKL viestii yhteistyössä kumppaneidensa kanssa turvallisesta liikkumisesta joukkoliikenteessä poikkeusaikana. Yhteistyössä Helsingin seudun liikenteen (HSL) kanssa metroasemilla muistutetaan turvaväleistä kuulutuksin ja kirjallisin ohjein. Verkosta saa lisätietoa muun muassa Traficomin ja joukkoliikennealan toimijoiden yhteiskampanjan sivuilta turvallisestimatkaan.fi.

Jokainen meistä voi tehdä myös itse turvallisuusteon matkustamalla vain terveenä, muistamalla käsienpesun ja yskimishygienian sekä pitämällä turvavälin mahdollisuuksien mukaan.

Juhana Hietaranta

turvallisuuspäällikkö, HKL

