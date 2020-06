Biokaasulla on tulevaisuudessa tärkeä rooli fossiilisten polttoaineiden korvaajana. Lantabiokaasun käytöllä voidaan vähentää merkittävästi sekä maatalouden että liikenteen päästöjä. Suuret päästövähennystavoitteet on kirjattu myös työ- ja elinkeinoministeriön vastikään julkistamiin toimialojen tiekarttoihin, joiden päämääränä on hiilineutraali Suomi vuonna 2035.

Lantaa syntyy Suomessa noin 15 miljoonaa tonnia vuodessa. Peltobiomassojen ja maatalouden sivuvirtojen hyödyntäminen on kuitenkin Suomessa vielä lähtökuopissa. Biokaasun laajamittaisen tuotannon esteenä on sekä kysynnän että tuotannon puute. Koska ei ole kysyntää, ei ole tuotantoa, jota taas ei synny ilman kysyntää.

Vastaavan ongelman ääressä painiskeltiin aikoinaan tuulivoiman kanssa. Laajamittaisen tuotannon käynnistämiseksi tarvittiin tukijärjestelmä investointien vauhdittajaksi. Ruotsissa ja Tanskassa biokaasun tuotantoa on tuettu jo kymmenen vuotta.

Kysymys biokaasun tuotanto- ja jakeluinfran investoinneista on vaikea juuri nyt koronaviruksen talousseurauksien vuoksi. Ilmastonmuutos ei hidastu hetkellisestä päästöjen putoamisesta huolimatta.

Historia osoittaa, että laskusuhdanteen aiheuttamaa kasvihuonepäästöjen putoamista seuraa aiempaa jyrkempi nousu. Näin on arvioitu tapahtuvan nytkin. Biokaasun tuotannon kasvu nostaisi myös polttoaineomavaraisuuttamme, ja sen aikaansaama taloudellinen toimeliaisuus hyödyttäisi Suomen taloutta.

Jotta lanta saadaan biokaasuksi koko Suomessa, tarvitaan maatilojen omia biokaasulaitoksia eli hajautettua tuotantoa ja niiden lisäksi keskitettyjä teollisia yksiköitä. Tähän tarvitaan myös yhteiskunnan tukea. Tämä on syytä muistaa myös koronaviruksen jälkeisenä aikana, kun ratkaisuja ilmastonmuutoksen vaikutusten hidastamiseen tarvitaan yhä.

Juha Nousiainen

johtaja, Hiilineutraali maitoketju 2035, Valio

