Nuorten seksuaaliterveys on ollut tuoreeltaan esillä niin hyvässä kuin pahassakin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi 17. kesäkuuta seksitautitartuntojen määrän kasvaneen vuonna 2019. Kansanedustaja, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Saara Hyrkkö (vihr) kirjoitti puolestaan valtakunnallisen nuorten maksuttoman ehkäisykokeilun tarpeellisuudesta (HS 14.6.).

Suomi tunnetaan maailmalla vahvana tasa-arvon edistäjänä. Nuorten seksuaaliterveyteen panostaminen on iso osa tätä roolia. Laadukas seksuaalikasvatus ja toimivat seksuaaliterveyspalvelut tarjoavat nuorille keinot huolehtia omasta kehostaan, torjua seksuaalista kaltoinkohtelua ja päättää oikeasta hetkestä mahdolliseen perheenlisäykseen liittyen.

Suomen suotuisa tilanne on saavutettu vuosikymmenten kovalla työllä, mutta enemmistölle kansalaisista kuin huomaamatta. Nykyään pidämmekin itsestäänselvyytenä, ettei Suomessa tulla alaikäisenä äidiksi tahtomattaan tai jouduta laajalti kärsimään hoitamattomien seksitautien aiheuttamista pitkäaikaishaitoista, kuten lapsettomuudesta.

Nuorten raskaudenkeskeytysten esiintyvyys on ollut jo useita vuosia laskussa. Tämä kehitys ei ole itsestään selvää. Kun seksuaalikasvatusta ja seksuaaliterveyspalveluita karsittiin 1990-luvun laman seurauksena, nähtiin tämän jälkeen selvä nousu nuorten raskaudenkeskeytysten määrissä. Suunta taittui alaspäin vasta, kun koulujen seksuaalikasvatukseen alettiin taas panostaa ja ehkäisypalveluita vahvistettiin.

Seksitautitartuntojen tilanne ei ole yhtä mairitteleva, kuten THL kertoi. Tartuntatapaukset ovat olleet nousussa jo useamman vuoden. Vaikka tilannetta voi osin selittää aktiivisempi testaaminen, trendi on huolestuttava. Klamydiatartuntoja todettiin viime vuonna lähes 16 200 ja näistä 80 prosenttia 15–29-vuotiailla.

Yhteiskunnallisilla päätöksillä on valtava merkitys. Koronaviruskriisi ajoi kunnat tinkimään laajalti ehkäisyneuvontapalveluista keväällä, ja nyt suunnitellaan tulevaisuuden säästökohteita. Nuorten seksuaaliterveys on väärä kohde säästää. Nuorten tarve seksuaaliterveyspalveluille ei ole mystisesti kadonnut koronaviruksen myötä. Tarpeen laiminlyöminen on johtanut aiemmin ja johtaa jatkossakin tasa-arvon ja terveyden heikentymiseen.

Hallituksen suunnitelmissa on pilotoida nuorten maksuton ehkäisy koko Suomeen. Tämä on upea askel kohti tasapuolista ja syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa. Ilman toimivia ehkäisyneuvolapalveluita maksuton ehkäisy ei kuitenkaan tavoita nuoria.

Palveluiden tulee olla helposti lähestyttäviä, ja niissä tulee olla ammattitaito nuorten laadukkaaseen neuvontaan ja muun muassa pitkäaikaisten ehkäisymenetelmien viivytyksettömään asettamiseen.

Seksitautitesteihin tulee päästä yhä vaivattomammin. Myös kondomien ja suuseksisuojien maksuton ja mahdollisimman helppo saatavuus on taattava. Nämä toimet ovat välttämättömiä seksitautitartuntojen vähentämiseksi.

Vilpitön toiveemme on, että 1990-luvun laman virheitä ei toisteta. Haluamme jatkossakin olla ylpeitä suomalaisten kovalla työllä saavutetusta roolista terveyden ja tasa-arvon edistäjänä.

Suvi Leppälahti

naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, lääketieteen tohtori, asiantuntijalääkäri, Väestöliitto

Maria Nikunlaakso

kliininen seksologi, nuorten seksuaalisen hyvinvoinnin asiantuntija, Väestöliitto

