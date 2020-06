Kuten moni muu, katson televisiosta vain uutisia, ajankohtaisohjelmia ja luontodokument­teja, ainakin virallisesti.

Kevään aikana aloin myös seurata puolella korvalla uutta viihdeohjelmaa, Joonas Nordman Show’ta. Se alkoi maaliskuun lopussa. Nyt ohjelma on kesätauolla.

Miksi tunnustan katsovani lauantai-iltaisin viihdeohjelmaa? Koska se on hauska ja nokkela. Lisäksi siinä on usein vieraana valtakunnan tason poliitikko.

Ensimmäisessä lähetyksessä vieraana oli nyt-liikkeen perustaja Harry Harkimo, jonka imitointi on Nordmanin bravuureja.

Ohjelmassa vierailivat kevätkaudella myös perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini, opetusministeri Li Andersson (vas) sekä sisäministeri Maria Ohisalo (vihr).

Miksi poliitikot suostuvat viihdeohjelmiin? Koska se laajentaa heidän julkisuuskuvaansa, ja viihteellä on suuri katsojakunta.

Ohjelman katsojat saavat nähdä, että poliitikkokin on lähestulkoon ihminen, joka osaa ottaa kohtuullisen rennosti. Sillä voi aina irrota jokunen hajaääni epätietoisilta.

Amerikkalaisilla on sanonta, että kaikki julkisuus on hyväksi. Siis myös viihdejulkisuus, ellei satu joutumaan rankan pilkan kohteeksi. Siitä on harvemmin pelkoa.

Viihdeohjelmien merkitys nousee joskus järjettömiin sfääreihin.

Vuoden 1994 presidentinvaaleissa toiselle kierrokselle selviytyivät Elisabeth Rehn (r) ja Martti Ahtisaari (sd).

He osallistuivat puolisoineen erittäin suosittuun viihdeohjelmaan nimeltä Tuttu Juttu, jossa pariskunnat kilpailivat leikkimielisesti toisiaan vastaan.

Tosin suomalaisille sanat ”leikkimielinen” ja ”kilpailu” ovat samassa lauseessa mahdottomia.

Lähetys esitettiin helmikuussa 1994, aivan presidentinvaalien toisen kierroksen alla. Katsojia oli lähes kaksi miljoonaa.

Eeva ja Martti Ahtisaari voittivat pisteellä. Sittemmin nousi epäily, että ohjelman juontajat olivat laskeneet Rehnin pariskunnan pisteet eli ruusut pisteen verran väärin.

Jos tuomarointi olisi ollut rehellistä, Rehnien olisi kannattajien mielestä kuulunut päästä tasoihin Ahtisaarten kanssa. Ja virhe olisi muka ratkaissut vaalien tuloksen.

Että se siitä leikkimielisyydestä.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.