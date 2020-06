Viime vuonna se oli ilmastohörhö (klimatosse), toissa vuonna rahanpesu (hvidvask).

Tanskan kielineuvosto ja tanskaa käsittelevä radio-ohjelma valitsevat joka vuosi yhdessä vuoden sanan. Sanan pitää olla ahkerassa käytössä ja tiivistää vuoden tunnelmia.

Ilmastohörhöstä tuli vuoden 2019 hokema, kun populistisen Tanskan kansanpuolueen entinen puheenjohtaja Pia Kjærsgaard yritti kohentaa puolueen kannatusta arvostelemalla muita puolueita ilmastovouhotuksesta viimekesäisten vaalien alla. Kjærsgaardilta sana oli huti, sillä puolueen kannatus romahti vaaleissa.

Rahanpesu-sanan valinta juontaa Danske Bankin jättimäiseen rahanpesuskandaaliin sen Viron-filiaalissa. Hvidvask tarkoittaa sanatarkasti valkopesua, joten sana levisi nopeasti kaikenlaiseen vitsailuun.

Tämän vuoden sanaa ei ole vielä valittu, mutta tarjolla on jo vahva kandidaatti: samfundssind. Suomeksi se kääntyy jotakuinkin yhteiskuntamielisyydeksi.

Se on ikään kuin yhteiskunnallinen versio yhteisvastuusta. Sanakirja määrittelee samfundssindin asenteeksi, jossa yhteiskunnan etu on omaa etua tärkeämpi ja joka näkyy myös teoissa. Sanalla on jykevä poliittinen historia. Vuonna 1939 sosiaalidemokraattinen pääministeri Thorvald Stauning lausui syksyn valtiopäivien avajaisissa, että nyt vaaditaan yhteiskuntamielisyyttä kaikilta. Sota Euroopassa oli syttynyt runsas kuukausi aiemmin.

Aivan koronaviruskriisin alussa, 11. maaliskuuta, pääministeri Mette Frederiksen – sosiaalidemokraatti hänkin – julisti, että nyt tarvitsemme yhteiskuntamielisyyttä. Sen jälkeen samfundssind alkoi vilistä mediassa.

Tanskan hallitus laati pikavauhtia mittavan talouden tukipaketin jo maaliskuun puolivälissä. Siihen kuului muun muassa työntekijöiden palkkojen kompensointi 75–90-prosenttisesti, jos yritykset sitoutuivat olemaan irtisanomatta heitä. Paketti neuvoteltiin kolmikannassa ällistyttävän nopeasti.

Yhteiskuntamielisyyttä osoittivat niin työnantajat kuin työntekijätkin. Osa yrityksistä kieltäytyi palkkatuesta tarpeettomana. Osa palautti sen, koska maalis–huhtikuu oli sujunutkin ihan hyvin. Yhteiskuntamielisyyttä. Tämä ei tarkoita, etteikö ongelmia olisi. Kyllä palkkatukia on Tanskassa huijattukin.

Yhteiskuntamielisyyden osoittaminen saattaa olla Tanskassa keskivertomaata helpompaa, sillä raja-aidat ovat hyvin matalia ja luottamus yhteiskunnan toimivuuteen on suuri. Tanskalaiset ovat myös vakuuttuneita maansa erinomaisuudesta. Se motivoi ponnistuksiin.

Tanskassa on vahva sosiaalinen oletus siitä, että isojen ja vahvojen pitää näyttää mallia ja astua auttamaan ensimmäisenä. Pian Legon tehtaalla prässättiin visiirejä. Olutjätti Carlsberg valmisti alkoholia käsidesiä varten. Rahtiyritys Mærsk rakensi ilmasillan Kiinaan sairaalatarvikkeiden tuontia varten. Lääkeyritys Novo oli avainasemassa testausjärjestelmän rakentamisessa. Ylipäänsä yrityksiltä ja rikkailta virtasi lahjoituksia.

Yhteiskuntamielisyyttä.

Kriisin edetessä kävi ilmi, että valtio oli pyytänyt kovan luokan taitajia yksityiseltä sektorilta kriisioperaation avaintehtäviin, jotta asiat saataisiin hoitumaan mahdollisimman tehokkaasti. Näin tiivis julkisvallan ja yksityisen puolen yhteistyö on Tanskassakin poikkeuksellista.

Yhteiskuntamielisyys ei tarkoita, että kaikki olisivat yksimielisiä. Päinvastoin, poliittinen väittely on käynyt kipakkana ja populistisenakin koko kevään. Se on ehkä suurin kohteliaisuus: yhteiskuntamme on niin luja, että se kestää nujakoinnin kriisiaikoinakin.

Tanskassa koronaviruksen suitsiminen on toistaiseksi onnistunut odotettua paremmin, joten rajoituksia on purettu etuajassa. Frederiksen on ylistänyt ylitsevuotavasti kansalaisia pätevästä toiminnasta. Hän piti ensimmäisenä pääministerinä tiedotustilaisuuden lapsille. Sekin luo yhteiskuntamielisyyttä.

Suomessa turvataan tiukoissa paikoissa sota-aiheisiin vertauskuviin ja varsinkin talvisotaan.

Yhteiskuntamielisyydessä on se hyvä puoli, että siinä ei taistella mitään vastaan, vaan yhteiskunnan eli meidän kaikkien puolesta. Kun vähän miettii ja pyörittelee, yhteiskunnan etu on aika usein sama kuin se omakin etu.

Kirjoittaja on Kööpenhaminassa asuva talouteen, politiikkaan ja Pohjoismaihin erikoistunut toimittaja ja tietokirjailija.