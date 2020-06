Vieraskynä

Euroalue on historiansa pahimmassa talouskriisissä. Kriisin lopulliset kustannukset ovat vielä pimennossa, mutta toipumisen tie on todennäköisesti pitkä ja kivinen.

Kun taloutta kohtaa suuri šokki, merkittäville julkisille elvytystoimille on vahvat perusteet. Mittavan talouskriisin seuraukset ulottuvat kuitenkin kauas.

Globaalin finanssikriisin aikana syntyneiden julkisten vajeiden kutistaminen oli tuskallista, ja velkatasot nousivat selvästi. Kaikkien euromaiden julkiset taloudet eivät kestäneet kasvanutta velkataakkaa. Seurauksena oli euroalueen velkakriisi.

Nyt tilanne on monella tavalla toisenlainen. Euromaiden ulkoiset epätasapainot ovat pienempiä, lainakorot matalampia, Euroopan keskuspankki (EKP) ostaa kaksin käsin valtioiden velkakirjoja ja euroalueen kriisinhoitoon on luotu selvemmät mekanismit. Toisaalta talous on romahtanut nopeammin, julkiset rahoitustarpeet nousevat rajummin ja valtioiden velkatasot ovat jo lähtötilanteessa korkeammat.

Etenkin Italian tilanne on huolestuttava. Maan velkasuhde räjähtää jo tänä vuonna selvästi korkeammaksi kuin Kreikassa vuonna 2010 ensimmäisen tukipaketin aikoihin.

Japanin esimerkki näyttää, että suuretkin velkataakat voivat olla kestäviä, jos velka on kotimaista ja maalla on itsenäinen keskuspankki. Euromailla ei ole omaa keskuspankkia, vaikka EKP tällä hetkellä estääkin markkinoiden kriisiytymisen.

Rahoitusmarkkinoilla usko Italian luottokelpoisuuteen on ollut viime vuosina helisemässä. Velkasuhteen vahva nousu vain pahentaa tilannetta. Jo nyt Italia on täysin riippuvainen EKP:n markkinainterventioista, joita ilman maa olisi todennäköisesti maksukyvytön. Vaikka EKP on nyt rauhoittanut tilanteen ja sijoittajat ostavat lähes kilpaa Italian velkakirjoja, suurimmat haasteet ovat vielä edessä.

EKP ei pysty rajattomasti tukemaan euroalueen yhtenäisyyttä. Saksan perustuslakituomioistuin tulkitsi jo viime kuussa, että EKP on ylittänyt mandaattinsa rajat. Saksan perustuslakituomioistuimella ei ole EKP:hen päätäntävaltaa, mutta tuomioistuimen linjaus kertoo mielialoista suurimmassa euromaassa.

EKP ei voi kohdistaa tukeaan vapaasti esimerkiksi Italian valtionlainamarkkinoille eikä omistaa rajattomasti yhden maan velkakirjoja. EKP:n mandaattia voitaisiin toki muuttaa, mutta esimerkiksi Saksalla tuskin on halua romuttaa keskuspankin itsenäisyyttä. EKP:n velkakirjaostoilla on jo nyt haitallisia sivuvaikutuksia: ne heikentävät markkinasignaalien välittymistä eivätkä kannusta Italian kaltaisia maita vastuulliseen talouspolitiikkaan.

Euroopan unioni onkin ottamassa merkittävän askeleen kasvavan yhteisvastuun suuntaan, kun komissio on esittänyt 750 miljardin euron elpymisrahastoa talouden toipumisen vauhdittamiseksi. Rahasto menee jopa pidemmälle kuin Suomen aiemmin tiukasti vastustamat yhteiset velkakirjat, sillä merkittävä osa rahaston varoista on tarkoitus jakaa suorina avustuksina, joita ei tarvitse maksaa takaisin.

Rahaston on tarkoitus olla kertaluonteinen ja määräaikainen, mutta käytännössä kynnys vastaavien rakenteiden käyttämiseen on jatkossa huomattavasti matalampi. Saksa on kääntänyt kelkkansa ja tukee elpymisrahaston ajatusta, mikä lisää sen toteuttamisen todennäköisyyttä.

Suoran vastustuksen sijaan Suomen kannattaakin keskittyä varmistamaan, että elpymisrahastolla voitaisiin aidosti vahvistaa Euroopan yhtenäisyyttä. Rahojen jakoperusteita ja ajoitusta pitää miettiä uudelleen, ja rahojen vastineeksi on perusteltua ehdollistaa avustukset merkittäville talousuudistuksille.

On vaikeaa nähdä, että esimerkiksi Italialla olisi tulevaisuutta osana euroaluetta ilman merkittäviä talousuudistuksia. Euromaiden uudistaminen keppiä käyttäen talouskurisääntöjen kautta on onnistunut huonosti. Porkkana voisi toimia paremmin. Elpymisrahasto voisi tarjota uuden rahoitusmallin myös euroalueen tuleviin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Elpymisrahasto ei ratkaisisi kaikkia euroalueen haasteita, ja parhaimmillaankin se olisi vain ensimmäinen askel paremmin toimivan EU:n rakentamisessa. Rahasto voi johtaa myös väärinkäytöksiin tai holtittomaan talouspolitiikkaan joissain euromaissa. On silti todennäköistä, että ilman elpymisrahaston kaltaisia ideoita nykymuotoisella euroalueella ei ole tulevaisuutta.

Jan von Gerich

Kirjoittaja on Nordean pääanalyytikko.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.