Media ja jopa meteorologit kertovat innokkaina ja iloisina vallitsevista tai odotettavissa olevista helteistä. Miksi?

Helle on henganvaarallista vanhuksille ja monille kroonisesti sairaille. Monissa työtiloissa hikoillaan hellerajan ylittävissä lämpötiloissa. Olo on epämukava, ja työteho on alentunut. Ulkotyötkään eivät ole helteellä herkkua. Myös monia liikuntaharrastuksia ja urheilusuorituksia helle rasittaa ja voi olla vaarallista.

Olisikin paikallaan todeta valittaen helteiden tulevan ja jatkuvan. ­Tulevaisuudessa saammekin kokea niitä Suomessakin aina maailman loppuun saakka.

Kalervo Sallamaa

Helsinki

