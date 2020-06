Viime vuosikymmenen suurin muutos Suomen puolustuspolitiikassa on merkittävästi kasvanut puolustusyhteistyö. Suomi valmistautuu puolustamaan itseänsä mutta toivoo tukea muilta. Puolustustarvikkeissa se myös tarvitsee muiden tukea, etenkin jos sota pitkittyy.

Tästä huolimatta Suomi ei itse ole valmis myymään puolustustarvikkeita toiselle demokratialle, Ukrainalle. Syytä tähän ei löydy Suomen virallisista vastauksista Ukrainan pyyntöihin, mutta se on tietenkin pelko Venäjän reaktiosta.

Nyt kun Ukraina on myös osa Nato kumppaneiden vip-kerhoa (Enhanced Opportunities Partnership), on viimeistään aika harkita uudelleen Suomen taannoisia päätöksiä olla myymättä Ukrainalle sen tarvitsemaa puolustusmateriaalia, kuten pieniä partioveneitä. Muuten on aiheellista kysyä, miksi muut maat, joilta tarvitsemme esimerkiksi ohjustäydennyksiä, eivät toimisi kuten Suomi toimii nyt Ukrainan kohdalla.

Charly Salonius-Pasternak

vanhempi tutkija

Ulkopoliittinen instituutti

