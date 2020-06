Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on ollut käynnissä jo jonkin aikaa. Sen sisällöistä käyty keskustelu on valitettavan puutteellista. Lain valmistelusta päättävä työryhmä on hyvin yksipuolinen koostuen pääosin vain ympäristöministeriön asiantuntijoista. Elinkeinoelämän tai maanomistajien edustusta ei ole mukana useista pyynnöistä huolimatta.

Ympäristöministeriö on juuri julkaissut uuden brändin, jossa se ilmoittaa olevansa ”yhteistyöllä rakentaja”. Tavoitteeksi on kirjattu muiden motiivien ymmärtäminen ja yhteiskunnan kokonaisedun ajatteleminen. Olisi hienoa nähdä, että tavoite toteutuu myös käytännössä. Elinkeinoelämä ja maanomistajat ovat valmiita tekemään yhdessä lainsäädäntöä, jonka tavoitteena on yhteiskunnan kokonaisetu.

Anu Islander

Metsäteollisuus ry

Leena Kristeri

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK

