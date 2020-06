Valtion omistama sähkönsiirron kantaverkkoyhtiö Fingrid oy suunnittelee rakentavansa toisen 400 kilovoltin voimajohdon Suomen ja Ruotsin välille. Voimajohto ylittäisi Tornionjoen ja Ylitornion kunnan Vuennonkosken kohdalla. Suunnitelman mukaan uusi voimalinja rakennetaan jo olemassa olevan, vastaavan voimalinjan viereen.

Voimajohtoalueella asuu kaksi perhettä, jotka ovat saaneet vanhan tilan perintönä vuosikymmeniä sitten. Pihapiiriä halkoo jo nyt 60 metriä leveä voimalinja, ja kun uusi linja pylväineen rakennettaisiin viereen, aukko leviäisi 120 metriin. Toteutus tekee paikallisten perheiden asumisen ja kalastusmatkailuun perustuvan majoitustoiminnan mahdottomaksi. Siksi suunnitelma tuntuu täysin kohtuuttomalta.

Lapin ely-keskus – ympäristövaikutusten arvioinnista (yva) vastaavana viranomaisena – on pyytänyt hankkeesta lausunnot. Lausunnossaan tilan omistajat, kalastajat ja kyläläiset vastustavat perustellusti uuden linja rakentamista tähän paikkaan. Ylitornion kunta toteaa omassa lausunnossaan vahvoin perusteluin, että linjan rakentaminen on täysin kohtuutonta maanomistajia kohtaan ja muita vaihtoehtoja voimalinjan sijainnille tulisi selvittää. Myös Lapin maakuntaa edustama Lapin liitto vastustaa ylityspaikkaa lausunnossaan.

Kaikesta huolimatta Lapin ely-keskus toteaa päätelmässään, ettei ole esteitä rakentaa voimalinjaa kyseisen alueen halki. Miten tällainen on mahdollista? Miten valtion viranomainen voi päätyä puoltamaan ylityskohtaa täysin maanomistajien, asukkaiden, Ylitornion kunnan ja Lapin liiton asiantuntemuksella laadittujen lausuntojen vastaisesti.

On todella huolestuttavaa, jos ihmiset, kunta ja koko maakunta sivutetaan täysin näin merkittävissä asioissa, joilla on suuria vaikutuksia ympäristöön, asumiseen ja luontoon. Kansanedustajien ja ministereiden on jo aika puuttua tähän epäkohtaan. Ainakaan maanlunastuslupaa ylityskohdalle ei valtioneuvoston tule kantaverkkoyhtiö Fingridille antaa.

Asukkaiden, kunnan ja maakunnan – vieläpä täysin yksimielisiä – lausuntoja ei valtion viranomainen ja valtionyhtiö saa näin räikeällä tavalla sivuuttaa.

Mauri Gardin

kaupunkineuvos, Rovaniemi

