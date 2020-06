Leena Järvenpää ihmetteli (HS Mielipide 8.6.), miksi ihmiset jättävät käymättä rintasyöpäseulonnoissa. Näin omaisen näkökulmasta suosittelen ehdottomasti seulonnoissa käymistä.

Rintasyöpä on nykyään varsin yleinen. Se ei aina tunnu käsin minkäänlaisena kyhmynä, vaikka kasvaimella olisi jo kohtalaisesti kokoa. Moni on sairastunut, vaikkei lähipiirissä ole ollut syöpää. Moni on myös yllättävän nuori sairastuessaan. Seulonnoissa rintasyöpä voitaisiin havaita ajoissa.

Rintasyöpää seulotaan mammografiakuvauksilla, mutta on hyvä tietää, ettei tämä tutkimus ole sataprosenttisen luotettava. Oma äitini sai mammografiasta terveen paperit. Syöpä kasvoi parissa kuukaudessa niin, että hän lopulta menehtyi sairauteen.

Onkin tärkeää teettää myös ultraäänitutkimus. Siihen kannattaa hakeutua mammografian jälkeen – omalla kustannuksella, koska vain mammografian saa ilmaiseksi. Nämä tutkimukset täydentävät toisiaan ja siten saadaan lähes täydellinen luotettavuus.

