Päätös Helsingin Pirkkolan uuden urheiluhallin sijoittamisesta Keskuspuiston arkaan ja erittäin haavoittuvaan kapeaan kohtaan on ollut jo alkujaan huono ratkaisu. Siitä huolimatta kaava on hyväksytty ja rakennus saanut asianmukaisen rakennusluvan.

Olemme valittaneet rakennusluvasta ja syy on yksinkertainen: luonnonsuojelulaki. On aiheellista kysyä, ovatko luonto-olosuhteet jääneet täysin huomioimatta suunnitelmaa hyväksyttäessä. Vastaus on tähänkin yksinkertainen: ovat.

Huomioimatta on jäänyt se, että Helsinki on sitoutunut suojelemaan ainutlaatuista Keskuspuistoaan. Nyt tämä sitoumus on unohdettu. Hallirakennus kaventaisi jo entisestään kapeaa metsävyöhykettä Keskuspuiston kapeimmalta kohdalta.

Helsingin pormestarin tulisi käyttää nyt otto-oikeutta ja tuoda asia uudelleen päätettäväksi. Hallille on hyvin helposti löydettävissä hyvä sijoituspaikka, jossa liikuntamahdollisuudet voivat toteutua luontoarvoja rikkomatta.

Mika Välipirtti

Pro Luonto ry

