Puhelimeen kilahti kaverilta Whatsapp-viesti. ”Onko sulla jo Telegram tai Signal?”

Kävi ilmi, että kaverini kaipasi vaihtoehtoja Facebookin omistamille sovelluksille. Myös omassa arjessani käytän eniten puhelimessa Whatsappia ja Instagramia – molemmat ovat Facebookin omistamia palveluita. Lisäksi Facebook omistaa viestipalvelu Messengerin.

Loin Facebook-tilini tammikuussa 2008. Olin viettämässä vaihto-oppilasvuotta Australiassa, ja alusta tarjosi mahdollisuuden pitää yhteyttä tuttujen kanssa uudessa kotikaupungissani Canberrassa ja jakaa kuulumisia Suomeen. Tuolloin oli vaikea kuvitella, että tulevaisuudessa Facebook olisi tärkeässä roolissa jopa 2010-luvun maailmanpolitiikan käänteissä.

Ennen vuoden 2016 vaaleja Donald Trump käytti miljoonia dollareita Facebook- ja Instagram-mainontaan kampanjansa aikana. Teksasissa oli rakennettu kampanjan tietokanta ”Project Alamo”, joka koostui 220 miljoonan amerikkalaisen profiileista. Ennennäkemätön vaalimainonnan kohdentaminen onnistui helposti.

Toukokuussa Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg myönsi BBC:n haastattelussa, että Facebook myötävaikutti siihen, että Donald Trump voitti vuoden 2016 presidentinvaalit.

Facebookin valta on tätä nykyä monilla mittareilla poikkeuksellinen ja juuri siitä syystä suurennuslasin alla. Yrityksen eri sovelluksia käyttää kuukausittain noin 2,9 miljardia ihmistä.

Teoksessaan The people vs tech – how internet is killing democracy and how we save it (Ihmiset vastaan teknologia – miten internet tappaa demokratian ja miten me pelastamme sen) toimittaja ja kirjailija Jamie Bartlett kuvailee teknologian ja politiikan monimutkaista suhdetta ja Facebookin vaikutusta vuoden 2016 vaaleihin Yhdysvalloissa.

Bartlettin mukaan tärkeä askel teknologisesti parempaan tulevaisuuteen on se, että jokainen oppisi hallitsemaan internetin käyttöään.

Keräämällä dataa ostos- ja selaushistoriasta, Instagram-julkaisuista ja Whatsapp-käytöstä yritykset ymmärtävät meitä paremmin kuin uskommekaan. Dataa tuotamme jatkuvalla syötteellä vapaaehtoisesti. Mitä jos muuttuisimme teknologian passiivisista kuluttajista sen ymmärtäjiksi? Teknologian ottaa jo arjessa niin itsestäänselvyytenä, että unohtuu, kuinka lopulta voimme kuitenkin hallita sitä, miten paljon dataa jaamme.

Toukokuussa 2019 Facebookin perustajiin kuuluva Chris Hughes vaatii Yhdysvaltojen hallintoa hajottamaan yhtiön. Yhteiskunnallinen valta oli Hughesin mukaan kasvanut liian suureksi.

Voisinko luopua näiden sovelluksien käytöstä? Whatsappista löytyvät viestikeskustelut monen vuoden ajalta, perheryhmä ja satoja kuvia ja videoita. Toisaalta muistot pitävät sisällään myös tärkeän kysymyksen: kuka omistaa sovelluksiin syöttämäni tiedot? Vaikka näennäisesti tuntuu siltä, että minä tietenkin, löytyy oikea vastaus Piilaaksosta.

Kirjoittaja on HS:n kotimaantoimittaja.