Tuukka Tervosen esseessä ”Leopold ja rikos ihmisyyttä vastaan” (HS 18.6.) lähteenä on mainittu Adam Hochschildin teos Ghosts of King Leopold (1998). Suomennettukin versio on, vuodelta 2004, Heikki Salojärven kääntämänä. Antti Majander arvioi sen HS:ssa samana vuonna. Tarjolla olisi ollut myös tuoreempi, Antero Helasvuon vuonna 2013 suomentama David van Reybrouckin kirja Kongo: historia.

Tässä yhteydessä on hyvä muistuttaa, että osa suomalaisen kolonialismin historiaa liittyy juuri kuningas Leopold toisen Kongoon, sillä suomalaisia työskenteli siellä jokilaivoilla masinisteina, koneenkäyttäjinä.

Leopoldin firma, jollainen Kongon ”vapaavaltio” käytännössä oli, palkkasi erityisesti pohjoismaisia, myös suomalaisia, merimiehiä jokialuksille, joilla maan rikkaudet, erityisesti kumi, ryövättiin Leopoldin saaliiksi.

Jokilaivalla matkusti myös kirjailija Joseph Conradin luoma fiktiivinen Charles Marlow, vuonna 1902 julkaistussa romaanissa Pimeyden sydän. Marlow matkustaa tapaamaan siirtomaaherra Kurtzia, joka on kuin Leopold itse: ”Minun Kihlattuni, minun norsunluuni, minun kauppa-asemani, minun jokeni, minun –. Kaikki oli hänen.” Ajankohtakin on sama, tosin Leopold ei itse koskaan käynyt Kongossa.

Noin parinsadan suomalaisen arvioidaan työskennelleen jokilaivoilla. Suomalaiset toimivat ensisijaisesti Kongo-joen vajaan 2 000 kilometrin osuudella Leopoldvillen ja Stanleyvillen – kahden Kongon ”sivistämisen” antisankarin mukaan nimetyn kaupungin – välillä. Nykyisin kaupunkien nimet ovat Kinshasa ja Kisangani. Mikko Uola on kirjoittanut aiheesta artikkelin Suomalaismasinisteja Kongossa Siirtolaisuus-Migration-lehteen vuonna 1979, ja Olavi Koivukangas käsittelee aihetta vuonna 1998 julkaistussa kirjassaan Kaukomaiden kaipuu: Suomalaiset Afrikassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Muiden pohjoismaalaisten tapaan suomalaiset olivat haluttuja laivureita maassa, jolla ei ollut omaa koulutettua väestöä, ja Kongo puolestaan tarjosi heille hyvän toimeentulon, kun kotimaissa ei ollut työtä tarjolla. Näin belgialaiskuningas Leopold toisen haamu ulottuu pitkänä myös Suomeen.

Joel Kuortti

professori, Tampere

