Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus on hoitanut oman osansa koronaviruskriisissä kohtuullisen hyvin. Näin voi rehellisesti sanoa Suomen palatessa nyt vaiheittain kohti normaalimpaa elämää. On myös paikallaan, että hallitus ja terveysviranomaiset ryhtyvät selvittämään, mikä meni näiden kuukausien aikana kohdalleen ja mikä ei. Varsinkin alkupuolen tapahtumia on syytä syynätä tarkasti ja ottaa oppia tehdyistä virheistä.

Yksi pahimmista virheistä oli yli 70-vuotiaiden komentaminen karanteeniin. Näin ikäihmisen näkövinkkelistä katsottuna hallituksen karanteenipäätös näytti määräykseltä, jopa käskyltä. Se tulkittiin yleisesti niin, että pysykää te vanhukset visusti neljän seinän sisällä poissa ihmisten ilmoilta. Tätä vahvisti vielä sosiaali- ja terveysministeriön yli 70-vuotiaille lähettämä toimintaohje: ”Älä tapaa muita ihmisiä kasvotusten, ja vältä liikkumista kodin ulkopuolella.” Alussa sekaannusta syvensi asiantuntijoiden ristiin puhumat koronavirusohjeet. Nopeasti opin huomaamaan, keitä heistä kannatti kuunnella tarkemmin. Minun ykköseni oli johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Karanteeni tarkoittaa pakkoeristystä. Se on vahva sana. Hallituksen olisi pitänyt heti karanteenin käyttöönoton yhteydessä selvästi kertoa, mitä sillä tarkoitettiin: se ei ollutkaan tiukka määräys vaan suositus – ulkona sai liikkua vapaasti kunhan noudatti annettuja turvaohjeita. Tämä selvennettiin vasta toukokuun loppupuolella.

Tarkoitus oli tietysti sinänsä hyvä, suojata ihmisiä virukselta, mutta viestintä meni pahasti pieleen ja hallitus on nyt selityksen velkaa ikäihmisille. Eräs puolituttuni kertoi vastikään olleensa kotieristyksessä kahdeksan viikkoa. Ymmärsin, että tämä johtui ainakin osittain hallituksen karanteenimääräyksestä. Hänen kuntonsa oli pahasti heikentynyt eikä hän varmaankaan ole ainoa. Itse kiersin karanteenin liikkumalla lenkkipoluillani parisen tuntia päivittäin. Kaupunkilaisjärkeä käyttäen kaarsin kaukaa rykijät ja räkijät. Joskus hyppäsin metsän puolelle hikipinkojia ja himopyöräilijöitä pakoon.

Hallitus voisi hyvittää karanteenisekoilunsa poistamalla työeläkkeistä taitetun indeksin eläkeuudistuksen yhteydessä. Tai nostamalla muulla tavalla ikäihmisten ostovoimaa.

Tarmo Ropponen

Helsinki

