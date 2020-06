Kai Rantalainen totesi täysin oikein, että Vantaan Kivistöstä puuttuvat palvelut (HS Mielipide 15.6.). Tilanne on tämä: uuden Kivistön keskustan puolella on yksi pieni ruokakauppa, vanhan Kivistön puolella toinen, Keimolanmäessä ei sitäkään. Asuntomessualueella (2015) on lisäksi kaupungin asukastila. Samalla Kivistön tavoittelemia asukasmääriä on korotettu huomattavasti parin viime vuoden aikana.

Kun alueen suunnittelu alkoi Marja-Vantaa-projektina vuonna 2007, laadittiin visio tulevaisuuden ratakaupungista. Kaikkien toimialojen kesken löytyi yhteisymmärrys siitä, että yksityiset ja julkiset palvelut tulee tehdä alueelle etupainotteisesti. Vedin tuolloin erinäisiä työpajoja ja kokouksia pelkästään tämän teeman parissa.

Monien vaikeiden vaiheiden jälkeen Kivistön kaupunkikeskukselle löytyi kilpailutuksen jälkeen toteuttajakumppaneita, Skanska, NCC, Hok-Elanto ja Kesko, joiden kanssa ryhdyttiin vauhdilla laatimaan asemakaavaa ja tehtiin kaikki lain edellyttämät selvitykset vuonna 2015. Mukaan tulivat myös yksityinen maanomistaja, VR, Ratahallintokeskus, HSL, Finavia, Uudenmaan ely-keskus sekä lukuisat konsulttitoimistot. Sopimukset laadittiin, jotta osapuolet sitoutuisivat suunnitelmien toteuttamiseen tietyssä aikataulussa.

Nyt rakennuttajat ovat lopullisesti luopuneet hankkeesta. Syynä on kuulemma koronavirus, joka sai sijoittajat perääntymään. Kun sopimuksia laadittiin, koko virusta ei ollut.

Kauppiaat olisivat sen sijaan olleet valmiita rakentamaan aiemmin kaavaillun seudullisen keskittymän sijaan kauppakeskuksen. Kaupungille se ei riittänyt, vaan kilpailutus tehdään uudestaan. Mitä opimme tästä?

Parhaimmatkaan visiot ja suunnitelmat eivät toteudu, jos julkisella ja yksityisellä sektorilla ei ole oikeasti yhteistä tahtotilaa. Ilman todellista sitoutumista sopimukset jäävät sanahelinäksi. Sijaiskärsijöiksi joutuvat asukkaat, vaikka heitä vartenhan kaupunkisuunnittelua tulisi tehdä – ei suunnittelijoita tai toimijoita varten.

Vantaan Kivistöstä piti tulla kestävän kaupunkisuunnittelun mallialue. Toisin kävi.

Lea Varpanen

Kivistön entinen kaavoituspäällikkö, Helsinki

