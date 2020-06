Eduard Uspenskia käsitellyt juttu (HS 18.6.) sai jälleen pohtimaan nykyajan kirjallisuuskeskustelua.

Tämä nykyinen tapa tehdä paljastuksia kirjailijoista ja heidän puutteistaan ihmisinä kyllästyttää ja turhauttaa. En tarkoita, ettei sellaisesta saisi puhua, mutta usein oletetaan, että kirjailijan henkilökohtaista elämää koskevat tiedot vaikuttavat väistämättä siihen, miten teoksia pitäisi lukea. Kielteinen julkisuus, perusteetonkin, leimaa kirjailijan tuotannon ja pahimmassa tapauksessa karkottaa lukijat kokonaan.

Teksti, edes lastenkirjoissa, ei sisällä automaattisesti mitään haitallisia piilomerkityksiä, jotka turmelisivat lukijaa salakavalasti. On kummallinen oletus, että ainoastaan täydellisen ihmisen tuotoksia kannattaa lukea.

Kuka meistä on täydellinen? Tähän ”eettiseen” keskusteluun liittyy myös hinku sensuroida vanhoja taideteoksia, poistaa niistä esimerkiksi n-sanoja, kuten Mark Twainin Huckleberry Finnin kohdalla on tapahtunut, vaikka Twainin romaani vastustaa rasismia. Kysymys on lukutaidottomuudesta. On paljon helpompaa poistaa tekstistä loukkaaviksi koettuja sanoja kuin opetella lukemaan romaanikokonaisuuksia. Tämä koskee myös muita taiteita. Lapsille pitäisi opettaa medialukutaitoa eikä sensuroida teoksia.

Joskus tuntuu, että tekijää koskevat ”eettiset” paljastukset ovat pelkkä tekosyy hylätä taas yksi kirjallinen tuotanto. Onhan se paljon helpompaa kuin lukeminen.

Sari Salin

Vantaa

