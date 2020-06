Alkuvuodesta esiin tullut helsinkiläisen taitoluisteluseuran Helsingfors Skridskoklubbin muodostelma­luistelun päävalmentajan Mirjami Penttisen kiroileva, huutava ja raivoava toimintatapa valmennettaviaan kohtaan on ollut tämän vuoden suurimpia puheenaiheita urheilussa.

Kyse on huomattavasti suuremmasta ongelmasta ja ilmiöstä kuin tämä yksi tapaus. Epäasiallista valmennustapaa urheilussa koetaan laajasti useissa eri lajeissa ja läpi koko maan, ja valmentajien pedagoginen taitotaso vaihtelee paljon.

Urheiluseuratoiminta koskettaa isoa osaa väestöstä. Noin puolet peruskouluikäisistä harrastaa liikunta- ja urheiluseuroissa. Tutkimusten ja selvitysten mukaan kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa esiintyy urheilussa kaikissa lajeissa ja kaikilla tasoilla. Yksikään laji ei voi siis sanoa, että sen ei tarvitsisi tehdä töitä asian kanssa.

Liikunta- ja urheiluharrastamisen lieveilmiöihin ei ole puututtu riittävästi. Jos Penttisen tapauksessa on jotakin hyvää, niin se on se, että ihmiset uskaltavat aiempaa rohkeammin ottaa esille epäasiallista käytöstä valmentamisessa ja urheilussa laajemminkin.

Suomen urheilun eettisen keskuksen Ilmo-palveluun sekä Väestöliiton Et ole yksin -palveluun on otettu enemmän yhteyttä kuin aiemmin. Et ole yksin -palvelusta saa keskusteluapua ja neuvoja, jos on kohdannut epäasiallista käytöstä tai seksuaalista tai muuta väkivaltaa urheiluharrastuksessa. Eniten yhteydenottoja palveluun on tullut nuorilta urheilijoilta. Palvelun työntekijöillä on lastensuojelu- ja rikosilmoitusvelvollisuus, ja muutamista seksuaaliseen väkivaltaan liittyvistä yhteydenotoista on ilmoitettu poliisille.

Ilmoitusmäärän kasvu ei välttämättä kerro siitä, että tilanteita on aiempaa enemmän, vaan että niistä kerrotaan enemmän. Yhteydenotot kertonevat myös siitä, että toimintakulttuuri urheilussa muuttuu. Henkisellä väkivallalla on yhteys mielenterveyden häiriöihin ja syrjäytymisen lisääntymiseen. Siksi nöyryyttämiselle pitää olla nollatoleranssi. Tätä viestiä alleviivaa, että Helsingin kaupunki määräsi viime viikolla luisteluseura HSK:n maksamaan takaisin kaupungilta saamaansa avustusta, koska seurassa oli rikottu eettisiä periaatteita.

HS kysyi alkuvuodesta verkkokyselyssä urheilijoiden kokemista ja muiden ihmisten havaitsemista epäasiallisista valmennustavoista ja sai yli 300 vastausta. Moni kyselyyn vastanneista kertoi, että oli yrittänyt kertoa hankalasta tilanteesta seurajohdolle mutta jäänyt avutta.

Urheilijoiden, heidän vanhempiensa ja valmentajien pitää tietää, keneen voi olla yhteydessä eettiseksi kokemassa ongelmatilanteessa ja mistä saa apua tilanteen selvittämiseen.

Yksi haaste tässä on se, että monet seurojen hallitukset toimivat vapaaehtoispohjalta. Seurojen ja lajien johtohahmojen on otettava kaikenlaisen epäasiallisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyssä aktiivinen rooli. Niiden pitää miettiä ongelmanratkaisutilanteisiin ratkaisupolut viestintäohjeineen ja vastuuhenkilöineen ja toimittava niiden mukaan. Osassa tämä toimii jo melko hyvin, mutta taso vaihtelee paljon.

Valmentajien ja urheilun parissa muuten toimivien koulutusta asiaan liittyen pitää parantaa. Tätä pitää alkaa tehdä ihan oikeasti käytännössä, ei pelkästään juhlapuheissa ja kannanotoissa – eli on varattava työlle aikaa, rahaa ja ihmisiä. Hyvä alku on Väestöliiton keväällä julkaisema verkkokurssi, jonka tavoitteena on auttaa seurojen valmentajia, työntekijöitä ja vapaaehtoisia ehkäisemään ennalta ja puuttumaan lapsiin kohdistuvaan häirintään.

Myös ne valmentajat pitää tavoittaa, jotka ovat käyneet valmentajakoulutuksensa kauan sitten. Monessa lajissa valmentajien täydennyskoulutus ei ole pakollista, jolloin eettisen työkalupakin päivittämistä ei tapahdu. Valmentajat tarvitsevat myös työnohjausta vaativaan työhön, jossa pitää sovittaa yhteen kilpaurheilun vaatimukset, pedagogiset taidot ja vanhempien odotukset.

Moni on havainnut, että myös vanhemmat saattavat huudella nöyryyttävästi urheilukenttien laidoilla. Harvempi on siihen heti puuttunut. Vanhemmilla on iso vastuu lapsen harrastamiseen liittyen. Esimerkiksi toistuvasti sairaana harjoittelu voi aiheuttaa lapsen keholle todellisen vaaratilanteen.

Mitä pienemmistä urheilijoista on kyse, sitä tärkeämpää on, että aikuiset puuttuvat epäasialliseen ja terveydelle haitalliseen kohteluun.

Kirjoittaja on HS:n kaupunkitoimittaja.