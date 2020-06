Ulla-Maija Peltonen kirjoitti (HS Mielipide 25.6.) Vierumäellä sijaitsevan 1918 sisällissodan joukkohaudan suojelusta.

Museovirasto tuntee erinomaisen Muistin paikat -julkaisun ja myös valokuvaaja Pekka Elomaan työt aiheesta. Mielestämme vaikeimmatkin osat historiaamme ja perintöämme on kyettävä kohtaamaan, pitämään esillä, ja myös fyysisesti suojelemaan. Usein juuri niissä konkretisoituu se, miten kulttuuriperintöpolitiikassa otetaan huomioon tasa-arvo, osallisuus ja perintömme monimuotoisuus.

Sisällissodan taisteluihin, teloituksiin ja vankileireihin liittyvät hautapaikat kuuluvat lähihistoriaamme. Rauhoitettuja, kiinteitä muinaisjäännöksiä ovat muinaismuistolain mukaan sen sijaan esihistorialliset haudat ja kalmistot sekä muinaiset hautapaikat, jotka eivät ole seurakuntien hautuumaita. On hyvin vaikeaa määritellä, milloin 1900-luvun hautaukset muuttuvat sellaisiksi muinaisiksi hautapaikoiksi, että ne tulevat muinaismuistolain piiriin.

Ilmiöitä, joilla on aktiivinen yhteys nykyiseen yhteiskunnalliseen todellisuuteen, on ylipäänsä syytä vaalia muilla kuin muinaismuistolain keinoilla. Olisi jopa harkittava jonkinlaisen kulttuuriperinnön puitelain tarvetta.

Vuodelta 1963 oleva muinaismuistolaki on vieläpä pahoin vanhentunut. Sen soveltaminen on jo viety melkein äärimmilleen. Muinaismuistolaki perustuu yhä jopa 1600–1800-lukujen traditioon, ja se on säädetty 1960-luvun alussa täysin toisenlaiseen yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen todellisuuteen kuin missä nyt elämme. Museovirasto on ajanut lain uudistamista vuosikymmenen ajan, ja työ alkanee vielä tänä vuonna.

Suoria vastauksia siihen, miten Vierumäen ja siihen rinnastuvia hautauksia olisi käsiteltävä, ei tarjoa muinaismuistolaki eikä hautaustoimilaki. Asia on kyettävä sivistysvaltiossa viimeinkin ratkaisemaan.

Vuosien 1914–1922 sotasurmia selvittäneen hankkeen jatkoksi on organisoitava monitieteinen ja eri hallinnonalojen välinen hanke, joka tarkastelee näitä hautauksia kokonaisuudessaan ja sopii menettelytavoista.

Aloite sopii luontevasti valtioneuvoston kanslialle. Museovirasto ilmoittautuu mukaan. Valtakunnallisena vastuumuseona Työväenmuseo Werstas kuuluu joukkoon, sillä vuosien 1917–1918 tapahtumat kuuluvat sen tallennus- ja tutkimusvastuuseen.

Mikko Härö

osastonjohtaja, Museovirasto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.