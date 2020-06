Katariina Peltola kirjoitti, että tiivistyvissä kaupungeissa tulee varmistaa monimuotoinen viheralueiden verkosto (HS Mielipide 18.6.).

Helsingin kaupunkisuunnittelussa asia ei ole uusi eikä unohdettu. Vuonna 2050 Helsinki voi olla 860 000 ihmisen koti. Yleiskaava 2016 mahdollistaa Helsingin muutoksen nykyistä tiiviimmäksi kaupungiksi, jonka useita keskuksia yhdistää raideliikenne. Esimerkiksi Malmi, Itäkeskus, Kontula, Herttoniemi, Kannelmäki ja Malminkartano voivat kasvaa keskustoiksi, joissa on runsaasti asumista, palveluja sekä työpaikkoja.

Ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta täydennysrakentaminen on paras tapa rakentaa. Samalla viheralueiden pinta-ala kaupungissa kuitenkin vääjäämättä vähenee. Jos yleiskaava toteutuu täysin, viheralueiden osuus Helsingin maapinta-alasta on noin kolmasosa, kun se nyt on kaksi viidesosaa.

Tiivistämisen vastapainona Helsinki panostaa saavutettavuuden, laajojen viheralueverkostojen ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen. Tarvetta on sekä aktiivisen käytön paikoille että monimuotoisuutta rikastuttaville ympäristöille.

Tavoitteena on, että jatkossakin jokaisesta kodista on matkaa lähimpään viheralueeseen enintään 300 metriä. Suurehkon kaupunginosapuiston tulisi löytyä 800 metrin säteeltä. Laajaan viheralueeseen, kuten Keskuspuistoon, saa olla enintään kaksi kilometriä. Nämä tavoitteet toteutuvat eri kaupunginosissa melko hyvin ja tasapuolisesti. Kehitämme mittaria, jonka avulla kehitystä voidaan seurata paremmin.

Viheralueiden saavutettavuudessa on kyse myös laadusta. Olennainen kysymys on, paljonko olemme valmiita panostamaan reitteihin ja palveluihin. Tänä vuonna Helsingissä on jatkettu lähisaarien avaamista ja opastuksen lisäämistä.

Haluamme, että ihmisen ohella muiden lajien olisi helppo liikkua ja menestyä Helsingissä. Tätä tukevat viheralueiden verkostomaisuus ja sopeutuminen niihin ilmastonmuutoksen seurauksiin, joita ei voida enää välttää.

Sään ääri-ilmiöt yleistyvät Helsingissäkin. Käytössä ja kehitteillä on suunnittelun työkaluja, joiden avulla varmistetaan, että kortteleissa on veden imeytymisen kannalta riittävästi kasvillisuutta ja vedenmentävää pintaa. Istutuksissa kokeillaan erilaisten kasvien sitkeyttä muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa.

Kaupungin muutos on jatkuvaa. Ajallisesta kerroksellisuudesta, metsäisyydestä ja merellisyydestä on tullut tärkeä osa Helsingin identiteettiä. Meillä on hiljaisuutta ja tapahtumien ääniä, puistojen kukkaistutuksia ja ruderaattien rosoa. Viherverkoston vahvuus ja resilienssi syntyy sen monipuolisuudesta. Tiivistyvässä kaupungissa parhaaseen lopputulokseen päästään, kun viheralueita ei tarkastella irrallisena asiana vaan osana laajaa maankäytön suunnittelun kokonaisuutta.

Jussi Luomanen

kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö, Helsingin kaupunki

