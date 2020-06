Muut lehdet

Kalevan mukaan etätyösuosituksen purku vasta elokuun alussa on liioiteltua varovaisuutta.

”Hallituksen tiistaina kerrottu kanta on, että koska koronatilanne on rauhoittunut, suositus laajalle etätyön tekemiselle päättyy – mutta ei vielä vaan vasta heinäkuun lopussa.”

”On syytä kysyä, miksi vasta silloin.”

”Monella työpaikalla on lomakauden takia väkeä töissä normaaliaikaa vähemmän. Hallituksen tiedotteessa todetaan, että kesälomakausi heinäkuussa mahdollistaa joustavasti vaiheittaisen siirtymisen kohti normaaleja työskentelyoloja.”

”Yhtä lailla jo menossa olevalla lomakaudella ja työpaikkojen pienemmällä ihmismäärällä olisi voinut perustella etätyösuosituksen poistoa heti tai heinäkuun alusta.”

”On aiheellista kysyä, että jos esimerkiksi huvipuistot ja ravintoloiden terassit voivat olla auki, niin miten työpaikoilla piilisi erityinen vaara. Jälkimmäisessä todennäköisesti tungeksitaan paljon vähemmän kuin edellisissä.”

”Perusteltua on myös kysyä, miksi nyt ei luotettu alueelliseen tai työpaikkojen omaan harkintakykyyn kuten vastikään esimerkiksi vanhusten hoivakotien kohdalla.”

”Suomalaiset ovat solahtaneet etätyöhön ilmeisesti paremmin kuin on osattu odottaa. Osa on siinä viihtynyt, toinen osa on mielinyt takaisin työpaikalle esimerkiksi parempien työskentelyolosuhteiden takia.”

”Monella työpaikalla olennainen osa tekemistä on välitön ja jatkuva sisäinen vuoropuhelu.”

Lapin Kansa kysyy, onko koronalinja jo liian varovainen, kun Suomi ei vieläkään avannut rajojaan Saksaan.

”Hallituksen korostetun varovainen linja oli pettymys monelle matkailualan yrittäjälle, joista iso osa taistelee olemassaolostaan. Kesäsesonki alkaa olla parhaimmillaan ja moni toivoi, että esimerkiksi saksalaiset olisivat saaneet jo luvat tulla Suomeen tai ainakin varman päivämäärän lähitulevaisuudesta, jolloin raja tänne on auki. Saksa avasi Suomen vastaisen rajan jo kesäkuun puolivälissä. Saksalaiset ovat toiseksi suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä Suomessa heti venäläisten jälkeen.”

”Hallituksen ehkä-päätöksen myötä moni saksalainen jättänee Suomi-matkan tältä kesältä väliin, sillä Saksassa on tapana varata matkat hyvissä ajoin.”

”Näillä näkymin Lapin kuluvan kesän matkailusesonki jää lähes kokonaan kotimaan matkailijoiden varaan. Samaan aikaan saksalaiset, kuten myös suomalaiset, virittelevät jo matkoja muun muassa Kreikkaan ja Kroatiaan sekä mahdollisesti myös Espanjaan ja Turkkiin.”

”Hallituksen koronalinja on ollut pääosin hyvä ja johdonmukainen, mutta nyt alkaa näyttää siltä, että päättäjille on jäänyt holhousvaihde päälle – –.”