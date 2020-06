Leo Lahti kritisoi (HS Mielipide 22.6.) Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) epidemialaskelmiin liittyvän lähdekoodin julkaisematta jättämistä. THL noudattaa kaikessa toiminnassaan lakia ja kannatamme avointa tiedettä. Lainsäädännön salliessa julkaisemme kaiken mahdollisen mahdollisimman nopeasti.

Olemme julkistaneet kaikki koronaviruksen epidemiamallinnuksiin liittyvät tiedot, kuten taustaoletukset ja parametrit sekä runsaasti muuta materiaalia, joka perusteellisesti selittää mallinnusten tieteellisen pohjan. Tiedot ovat esillä esimerkiksi THL:n verkkosivuilla. Lähdekoodi on ainoa asia, jota ei sinällään ole julkistettu. Tutkimuksesta on suunnitteilla tieteellisiä artikkeleita, ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti lähdekoodikin tulee niiden julkaisemisen yhteydessä avoimeksi.

THL:n jo julkaisemassa materiaalissa on kuitenkin kaikki tieto, joka tarvitaan sen arvioimiseksi, miten tuloksiin on päädytty. Kaikki data on tutkijoiden saatavissa, ja käyttämämme matemaattiset kaavat ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä. Halutessaan kaikki tutkijat voivat näiden tietojen perusteella toistaa mallinnukset omissa sovelluksissaan.

Pekka Rissanen

tietoylijohtaja, THL

