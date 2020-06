On erinomaista, että Helsingin Sanomat tarttuu Helsingin merialueita piinanneeseen ja valitettavasti yleistyvään ongelmaan: vesiskoottereiden holtittomaan käyttöön (23.6.).

Olemme harrastaneet veneilyä ja toimineet veneilyn kouluttajina Helsingin Merisatamassa yli kaksikymmentä vuotta. Sinä aikana vesilläliikkujien merenkulkutaidot vaikuttavat keskimäärin huonontuneen.

Erityisesti vesiskootterit terrorisoivat aluetta. Niiden usein ajattelemattomat ja kokemattomat kuljettajat aiheuttavat päivittäin vaaratilanteita satama-altaassa. He vaikuttavat olevan täysin tietämättömiä nopeusrajoituksista ja aaltojentekokiellosta.

On hyvä, että veneilystä ja merestä nauttimisen kynnys on madaltunut yhteiskäyttö- ja vuokraveneiden yleistyessä. Valitettavasti tämä on myös heikentänyt kaikkien vesilläolijoiden turvallisuutta.

Siksi vesiskoottereiden kuljettamiseksi tulisi asettaa pätevyysvaatimus. Niiden kohdalla säännösten hallinnan merkitys korostuu, sillä muiden merenkulkijoiden on hyvin vaikea ennakoida nopeasti kiihtyvien ja ketterien vesiskoottereiden liikkeitä.

Vähintään vuokrayrittäjillä tulisi olla velvollisuus varmistaa, että skootterin selkään hyppäävillä asiakkailla on riittävät taidot ja tiedot merenkulusta ja satamakulttuurista.

Eero Vassinen

Tuomas Talvitie

Helsinki

