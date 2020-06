Koronapandemia teki näkyväksi omaishoitajien tuen tarpeet ja syrjäytymisen kokemukset sekä pelon omasta tai hoidettavan läheisen sairastumisesta. Osalla omaishoitajista on hyvät verkostot, jonka turvin he pärjäsivät kriisin aikana läheisten ja lähiyhteisön konkreettisella avulla ja sosiaalisella tuella. He myös selviytyivät koronaviruskriisistä vähemmin osumin kuin ne omaishoitajat, jotka jäivät eristyksiin ja olivat kokeneet yksinäisyyttä jo ennen koronaviruskriisiä.

Yhteiseen hyvään tähtäävät rajoitustoimet hillitsivät epidemiaa ja suojasivat riskiryhmiä. Samanaikaisesti ne kuitenkin ajoivat palveluista riippuvaiset omaishoitoperheet ahtaalle, koska koronaviruksen vuoksi omaishoitajien terveyttä ja hyvinvointia edistävät terveystarkastukset, hoidettaville kohdennettu kuntoutus, päivätoiminta ja tilapäishoito olivat monin paikoin viikkoja keskeytettyinä.

Liian usein omaishoitajat kuvaavat perheen selviytymisen olevan yksinomaan heidän varassaan. Omaishoitoa tarkastellaan yleensä hoidettavan henkilön tarpeista lähtien. Hoitomuotona omaishoitoa tarjotaan usein ensisijaisena vaihtoehtona hoidettavan hyvän elämän ylläpitämiseksi. Omaishoitajan tarpeet tulisi kuitenkin ottaa huomioon yhdenvertaisesti, ilman ristiriitaa hoidettavan tilanteen kanssa. Tällä hetkellä palvelujärjestelmämme ei tunnista riittävästi perheen kokonaisnäkökulmaa.

Omaishoitoon tarjottava tuki on usein kaavamaista. Hoidon nivelvaiheet toki tunnistetaan, mutta tukitoimet ovat vähäisiä, perhehoitoa tarjotaan niukasti ja akuutteihin tilanteisiin reagoidaan kankeasti. Omaishoitoperheille suunnattu tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen tuki on ratkaisevaa omaishoitajan hyvinvoinnille ja hoidon jatkumiselle.

Monien omaishoitoperheiden mahdollisuudet selviytyä koronaviruskriisistä ovat selvästi muuta väestöä heikommat. Omaishoitoperheiden ja heidän lähiverkostojensa on voitava luottaa omaishoidon palvelujen kehittämiseen ja rahoittamisen jatkuvuuteen.

Koronavirusepidemian vuoksi syntynyttä palveluvajetta ja eriarvoisuutta on kurottava umpeen täsmätoimin. On yhteiskunnallisesti kestämätöntä, jos omaishoidon ajatellaan järjestyvän ilman erityispanostusta kriisin aiheuttamasta lisäkuormituksesta. Myös ikääntyvien määrän kasvu edellyttää resursoimista omaishoitoon.

Tarja Välimäki

dosentti, Itä-Suomen yliopisto

Marjo Ring

mielen hyvinvoinnin asiantuntija, Omaishoitajaliitto ry

