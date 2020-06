Helsingin Sanomien pääkirjoitussivulla (24.6.) kummasteltiin, ettei lääkärikoulutusta lisätä, vaikka lääkäreistä on huutava pula. Tosiasiassa lääkäreitä koulutetaan Suomessa enemmän kuin koskaan. Lääketieteen opiskelijat ja opettajat ovat jo nyt huolissaan siitä, voidaanko kaikille opiskelijoille taata riittävän hyvä koulutus. Ei lääkäriksi tulla etäopiskelulla, vaan kohtaamalla potilaita, kokeneita lääkäreitä ja hoitajia. Ei yhteiskunta tarvitse ”kevytlääkäreitä” ja konsultteja terveiden ihmisten satunnaisiin terveyshuoliin. Tulevaisuudessa niitä oppii hoitamaan tekoäly.

Lääkäripula on suhteellista. Terveyskeskuslääkäreistä on todella huutava pula, mutta yksityisissä lääkärikeskuksissa on vapaita vastaanottoaikoja vaikka muille jakaa. Ongelma on siinä, että terveyskeskuslääkärin työ on vaativaa ja kiireistä eivätkä työolosuhteet ole niin hyvät kuin yksityisellä sektorilla. Moni kokenut terveyskeskuslääkäri on väsynyt työnsä pakkotahtisuuteen ja siirtynyt töihin yksityiselle. Jos terveyskeskukset todella halutaan pelastaa, nämä taitavat yleislääkärit on saatava takaisin. He ovat tottuneet hoitamaan sairaita potilaita, ikäihmisiä, monisairaita, maailman murjomia, vähäväkisiä ja niitä, joilla ei ole rahaa tai muutoin mahdollisuutta yksityisiin lääkäripalveluihin.

Kokenut terveyskeskuslääkäri on painonsa arvoinen kullassa mitattuna. Hän osaa myös kouluttaa nuorempaa kollegaa niin, että lääkärin työn eettiset arvot pysyvät ja sairaiden potilaiden hoito jatkuu.

Yksityislääkäri on saanut kansalaisen mielessä arvopaikan. Sana ”yksityinen” viittaa juuri minulle tarkoitettuun hoitoon – sellaiseen mitä terveyskeskuslääkärin tulisi saada rauhassa potilaalleen tarjota.

Päivi Korhonen

yleis- ja sisätautilääkäri, yleislääketieteen professori, Turun yliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.