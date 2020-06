Helsingin pormestarimalliin siirtymisen vaikutuksia päätöksentekoon ja valmisteluun on käsitelty viime aikoina Helsingin Sanomien pääkirjoituksissa ja mielipidesivuilla.

Kirjoituksissa on pohdittu pormestarin vallan lisääntymistä. Vähemmälle huomiolle on jäänyt apulaispormestarien valta-asema toimialansa asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Esimerkiksi kaupunkiympäristön toimialalla apulaispormestarilla on toimialan ylimpänä viranhaltijana suuri vaikutusvalta asioiden valmistelussa. Lisäksi apulaispormestari osallistuu toimialan päätöksentekoon sen kaikissa vaiheissa. Hän istuu valmistelevan lautakunnan puheenjohtajana, kaupungin johtoryhmän jäsenenä, kaupunginhallituksen jaostojen jäsenenä sekä kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsenenä päättämässä valmistelemistaan asioista. Tällaista vallan keskittymistä ei liene Suomen kunnalliselämässä ennen nähty.

Onko valmistelun ja päätöksenteon välisen rajan hämärtyminen osaltaan syynä niihin moniin kaupunkiympäristön toimialan epäonnistumisiin, joita Olli Nurminen hyvässä kirjoituksessaan (HS Mielipide 23.6.) luetteli? Luetteloa voisi jatkaa. Esimerkiksi keskustan kokoojakadun ja kävelykeskustan päätöksentekoon liittynyt episodi oli erikoinen.

Monet päätöksentekotilanteet ovat johtaneet kaupungin johtoryhmän sisäisiin ristiriitoihin. Kaupunkilaisten kannalta se ei tietenkään ole toivottavaa. Voi kysyä, heijastuvatko pormestarimallin valuviat myös organisaatioiden vastuusuhteisiin, kuten HS:nkin raportoimissa katutöissä ilmeni.

Nähtäväksi myös jää, mitä tapahtuu, kun Töölön ja Munkkiniemen pääkadut revitään auki Vihdintien kaupunkibulevardin pikaraitiotietyömaan alta. Onko koko ratkaisua kaikkine seurausvaikutuksineen riittävän perusteellisesti selvitetty kaupungin johdossa?

Yksityisessä pörssiyhtiössä johtamisen, valmistelun ja päätöksenteon koodi on tarkka ja rikkumaton. Hallitus ei puutu operatiiviseen johtamiseen. Johtoryhmien on oltava yhtenäinen tiimi, jonka ainoa tavoite on yhtiön etu. Kaupungin käyttämää mallia voisi ehkä näiltä osin tarkastella uudelleen.

Jorma Haapamäki

diplomi-insinööri, Helsinki

