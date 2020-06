Vanhana töölöläisenä koen, että Kansallismuseon pohjoispuolen pihapuisto on ollut aina piilossa ja käyttämätöntä aluetta. Se on harmittanut vuosia. Uusittu puiston eteläosa on nyt hyvä ja toimiva. On siis jo aikakin tehdä jotain muurien ja parkkipaikkojen takana olevalle alueelle.

On hyvä, että Kansallismuseo uudistuu ja saa tarvitsemaansa lisätilaa (HS Mielipide 28.6.). Pihalla vanha ja uusi kohtaavat jatkossa. Pihapuiston tuhoa ennakoiva mielipide (HS 15.6.) oli kieleltään ja sisällöltään ylätasoa, elitistinen. Sellaista ei eläkeläinen ymmärrä.

Matti Pulkki

eläkeläinen, Helsinki

