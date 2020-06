Kulunut kevät on muistuttanut, miten voimaton ihminen on luonnonvoimien edessä. Ihmisen kyvyttömyys kunnioittaa luontoa kostautui dramaattisella tavalla, kun uusi virus levisi maailmanlaajuiseksi.

Viimeistään nyt pitäisi ymmärtää, että maapallon suojelu koskettaa kaikkia.

Julkinen keskustelu kuitenkin polarisoitui kevään kuluessa entisestään. Vihamielisyys on kohdistunut etenkin nuoriin ilmastovaikuttajiin, mikä on johtanut joidenkin nuorten vetäytymiseen sosiaalisesta mediasta. Samalla osa nuorista etenkin syrjäseuduilla kokee olevansa ahtaalla esimerkiksi asuinpaikkansa, harrastustensa tai vanhempiensa elinkeinon vuoksi. Politiikan koetaan olevan kaukana omasta arjesta ja alueellisten erojen syventyvän entisestään.

Näkemysten kärjistyessä on muistettava, että lapsilla ja nuorilla on perustuslain ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen nojalla oikeus ilmaista mielipiteensä. Nuorisobarometrin mukaan nuorilla on vahva halu vaikuttaa ja osallistua politiikkaan. Lasten ja nuorten valmiutta osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen tulee kaikin keinoin rohkaista ja erilaisille näkemyksille tulee tehdä rakentava dialogi, joka siirtyy sukupolvesta seuraavaan.

Yhteiskunnallisesti aktiivisten nuorten kokema vähättely ja jopa häirintä on paitsi yksiselitteisesti väärin myös uhka tulevaisuuden demokratialle. Yhteisiin asioihin vaikuttaminen ei ole houkuttelevaa toisia syyttelevässä ilmapiirissä.

Kyseenalaistamisen sijaan meidän jokaisen tehtävä on kannustaa ja tukea nuoria vaikuttamaan sekä luoda turvallista tilaa ilmaista mielipiteensä.

Maapallon suojelusta on mahdollista rakentaa yhteinen sukupolvikertomus, mutta sen onnistuminen edellyttää luottamuksen ilmapiiriä, jossa jokainen uskaltaa sanoa ajatuksensa ääneen.

Tähän rakennusurakkaan lapset ja nuoret mielellään osallistuvat, mutta aikuisten on kannettava siitä vastuu.

Sara Nyman

nuorten ilmastodelegaatti, Allianssi ry

Elina Pekkarinen

lapsiasiavaltuutettu

