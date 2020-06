Valkoposkihanhista puhutaan totta ja tarua. Olen Rauno Keltasen (HS 15.6.) kanssa samoilla linjoilla viljelysten suojelemisesta hanhilta, mutta hän esitti Helsingin vieraslajiongelmista muutamia väitteitä, jotka eivät pidä paikkaansa.

Suomenlahdella pesivät valkoposkihanhet eivät ole kuin pieneltä osin Korkeasaaresta vuosina 1987–92 vapautettujen lintujen jälkeläisiä. Valkoposkihanhen ensimmäinen pesintä todettiin Ruotsissa vuonna 1971 ja Suomessa 1980-luvun alkupuolella. Korkeasaaresta vapautus oli mahdollinen silloisen löyhän luonnonsuojelulain nojalla, ja se on helppo jälkikäteen tuomita virheeksi.

On erittäin luultavaa – ja tämä on tietysti spekulatiivinen väite –, että ilman Korkeasaaren lintujakin Helsingin nurmikoilla laiduntaisi vankka kanta. Se olisi ehkä vähän pienempi ja pesisi keskimäärin vähän loitompana Korkeasaaresta.

Keltasen mielestä hanhiongelmat ovat seurausta ihmisten huolimattomuudesta tai tarkoituksellisesta istutustoiminnasta. Hän vertasi hanhia ”toiseen” vieraslajiin, Helsinkiin ”asettuneeseen” kaniiniin, joita muun muassa ammutaan.

Lajivertailu menee päälaelleen. Helsingissä kaniini on vieraslaji, jonka kanta on saanut syntynsä tarkoituksellisesta, joskin huonosti harkitusta, istutustoiminnasta ja huolimattomuudesta. Lemmikkien dumppaaminen luontoon on sen ainoa syy. Syyttävä sormi jakautuu monelle taholle. Mitään instituutiota ei voi nimetä syypääksi.

Valkoposkihanhi Itämerellä ja Pohjanmerellä ei muutu vieraslajiksi, vaikka tätä väitettä toistettaisiin miten monta kertaa tahansa. Tiedeyhteisön käsitys on, että hanhet itse päättivät jäädä muuttomatkan varrelle pesimään.

En oikein jaksa uskoa myöskään teoriaan, että nykyinen hanhiongelma Suomessa johtuisi metsästyksestä Venäjällä, jossa on perinteisesti ammuttu hanhia. Venäjän Karjalan maatalouden kuihtuminen tuntuu luonnollisemmalta selitykseltä.

Valkoposkihanhien aiheuttamien haittojen torjumista ei pidä eikä tarvitse perustella virheellisesti lajin vieraslajistatuksella vaan haittojen laajuudella. Helsinkiläisten kokemat hanhihaitat ovat valtaosin henkistä laatua, monella itä- ja kaakkoissuomalaisilla viljelijällä kyse on elinkeinosta.

Raimo Pakarinen

ympäristötarkastaja, vieraslajiasioiden neuvottelukunnan viestintäjaoston jäsen, Helsinki

