Muut lehdet

Suomen Kuvalehden blogissaan tutkija Antti Ronkainen pohtii elpymisrahaston mahdollisuuksia. Elpymisrahastolla tarkoitetaan EU-komission noin 750 miljardin euron arvoista tukipakettia, joka otettaisiin velkana EU:n yhteiseen piikkiin. Pandemian vuoksi ongelmiin joutuneet maat saisivat sekä suoraa tukea että lainoja.

Ronkainen luonnehtii rahastosta käytäviä neuvotteluja erittäin visaisiksi: ”Koronakriisi on iskenyt, geopoliittinen tilanne muuttunut ja EU:n vastuut kasvaneet samalla kun Iso-Britannia suurena nettomaksajana on poistunut.”

Ronkainen miettii, miten nuukaksi nelikoksi ristitty, Hollannista, Ruotsista, Tanskasta ja Itävallasta koostuva ryhmä saadaan mukaan. ”Diili syntyy, kunhan jokainen saa neuvotteluissa tarpeeksi. Esimerkiksi Suomelle tärkeitä maataloustukia ollaan kasvattamassa. Koheesiorahojen kasvatus kelpaa sekä idässä että etelässä. Ympäristöpolitiikan kasvatus maistuu vihreille, rajavalvonta konservatiiveille.”

”Nuuka nelikko haluaa säilyttää budjettiin liittyvät maksuhyvitykset, minimoida rahaston suorat tuet ja ehdollistaa tuen mahdollisimman kovalle talouskurille. Mutta koska Saksa, Ranska, Italia ja Espanja kannattavat komission esitystä, nuuka nelikko tuskin onnistuu muuttamaan elpymisrahastoa täysin lainapainotteiseksi.”

Arkkitehtiuutiset kritisoi rakentamisen muuttumista. Arkkitehtiliiton Safan puheenjohtaja Henna Helander vaatii muutosta kotien suunnitteluun.

”Suomessa asuntorakentamisessa on pitkään korostettu toiminnallisuutta. Asuntosuunnittelun pääajatuksena on ollut, että tilat palvelevat monenlaisia asukkaita, erilaisia tarpeita ja elämäntilanteita. Jokaiselle perustoiminnolle tulisi olla tarvittava tila.”

”Nyt tilanne on muuttunut. 2010-luvulla kerrostalorakentamisessa on alkanut tehokkuuden aikakausi. Tonttitehokkuuden ja porrashuoneiden syöttötehokkuuden maksimointi on johtanut asuinrakennusten runkosyvyyksien kasvuun. Samalla on pienennetty asuntojen ja huoneiden kokoa.”

”Mitä tämä merkitsee asumiselle? Runkosyvyyden kasvu yhdessä yhä pienenevien asunto- ja huonekokojen kanssa on heikentänyt radikaalisti asuntojen toiminnallisuutta. Yhä useammat asunnot ovat vaikeasti kalustettavia, huoneiden monikäyttöisyys on vähentynyt, säilytystilat ovat supistuneet, yksityisyyteen asunnon sisällä ei ole mahdollisuuksia, huoneet ovat päiväsaikaankin hämäriä eikä asunnoista juuri avaudu näkymiä ulos.”

”Arkkitehtisuunnittelua ohjataan yhä tiukempien tehokkuuslukujen avulla. Hyvän elinympäristön luominen ei ole enää arkkitehdin ammattitaidosta kiinni – sille ei yksinkertaisesti anneta onnistumisen mahdollisuuksia.”

”Meidän täytyy tehdä asumisen suhteen kurssinmuutos.”