Muut lehdet

Iltalehden vastaava päätoimittaja Erja Yläjärvi kirjoittaa, että mahdollisen toisen koronavirusaallon rajoituksista pitäisi puhua etukäteen.

”Suomi viettää parhaillaan henkistä koronalomaa. Tautiriski on tällä hetkellä kotimaassa niin pieni, että korona on alkanut näyttäytyä yhtäkkiä ulkomaisena ilmiönä. Maailmalla ja myös Euroopassa näkyy kuitenkin jo merkkejä, että tautitapaukset voivat kääntyä uudestaan kasvuun nopeastikin. Toinen aalto ei siksi ole pois suljettu Suomessakaan.”

”Suomalaisten takaraivossa istuu nyt epämääräinen yleiskäsitys, että taudin palatessa aiemmin jo toteutettuja rajoituksia vain otettaisiin vähitellen uudelleen käyttöön. Sen sijaan avointa julkista keskustelua rajoitusten palaamisjärjestyksestä tai niiden edellyttämistä tautimääristä ei ole käyty.”

”Viime maaliskuussa kriisin alkaessa hallituksen ei vielä tarvinnut perustella, miksi kaikkia rajoituksia tarvitaan. Toisella kierroksella tilanne olisi toinen. Tämä johtuisi paitsi psykologisesta rajoitusväsymyksestä myös taloudellisesta hädästä, joka yrityksille ja kolmannelle sektorille iskisi jopa ensimmäistä kierrosta nopeammin.”

”Hallitus ei ymmärrettävästi etukäteen halua sitoa itseään mihinkään tiettyyn tautitapausmäärään tai toimenpidelistaan. Toinen aalto voi olla paikallinen tai muutenkin poiketa kevään tilanteesta, eikä valmista rajoitusreseptiä ole. Suomi seuraa varmasti myös laajemmin eurooppalaista keskustelua sekä uutta tutkimustietoa. Toisin kuin keväällä, nyt olisi kuitenkin aito mahdollisuus keskustella etukäteen siitä, millaisia konkreettisia vaihtoehtoja ja ulottuvuuksia mahdollisen toisen aallon torjuntaan liittyy.”

”Mitä selkeämpi ja avoimempi asetelma syksyyn tultaessa on, sitä parempi se on kaikille suomalaisille – vaikkei toista aaltoa tulisikaan.”

Keskisuomalaisen mukaan EU:n kannalta on hyvä, että unionin toimia koordinoi vahva jäsenmaa.

”Saksasta tulee tällä viikolla Euroopan unionin puheenjohtajamaa loppuvuodeksi. Saksa nimesi kautensa ’koronapuheenjohtajuudeksi’. Nimi on osuva monella tapaa.”

”Pandemia on horjuttanut EU:n liberaalille kansainväliselle järjestykselle perustuvaa avoimuutta monin tavoin: valtiot ovat eristäytyneet rajojensa taakse, talouden ja rahaliikenteen vapaus on heikentynyt ja kansalaisten poliittisia vapauksia on rajoitettu. Kriisi on ruokkinut talousnationalismia, ja EU:n talouden elvyttämisessä Saksalla riittää työtä.”

”Saksa on onnistunut pandemian hallinnassaan melko hyvin, mikä on tuonut hallitukselle uutta liikkumavaraa. Koronakriisi on myös tiivistänyt suurten EU-maiden Saksan ja Ranskan yhteistyötä, mikä on unionin päätöksentekokyvyn kannalta myönteinen asia.”