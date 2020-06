Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa (24.6.) hämmästeltiin sitä, että yliopistot ovat päättäneet olla lisäämättä lääkärikoulutusta osana hallituksen lisätalousar­viota.

Lääketieteelliset tiedekunnat arvioivat oikein, että koulutus­lisäyksistä luvassa ollut summa ei ollut lainkaan riittävä turvaamaan opetuksen laatua pienryhmävaltaisessa lääkärikoulutuksessa. Lääkäriksi ei opita massaluennoilla tai etäopetuksessa.

Koulutuksen aloituspaikkoja on viime vuosina lisätty lääketieteessä jo runsaasti. Alimmillaan 1990-luvulla määrä oli 350 vuodessa, viime vuosina se on ollut noin 750. Lääkäriliitto on tuonut esille, että nyt tulisi ­keskittyä koulutuksen resurssien turvaamiseen. Opettajia ei ole lisätty samassa suhteessa opiskelijamäärien lisäyksen kanssa.

Suomalaisten ulkomailla lääkäriksi opiskelevien määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Nyt jo yli 1 200 suomalaista opiskelee lääketiedettä etenkin muissa EU-maissa, ja valtaosa heistä aikoo palata valmistut tuaan Suomeen töihin. Jatkossa meille tulee kotimainen ja ulkomainen koulutus huomioiden vuositasolla noin 900 uutta lääkäriä työmarkkinoille. Vastaavasti lääkäreitä eläköityy vuosittain noin 500. Näin ollen joka vuosi työelämään tulee noin 400 lääkäriä lisää.

Peruskoulutettuja lääkäreitä meillä on jatkossa aivan riittävästi. Sen sijaan erikoislääkärikoulutusta tulee lisätä selvästi. Monilla erikoisaloilla on tulossa vajausta eläköitymisen vuoksi. Valmistuville lääkäreille tulee varmistaa mahdollisuus erikoistumiseen.

Tämän lisäksi nyt tulee panostaa erityisesti perusterveydenhuollon vahvistamiseen. Virkamäärä terveyskeskuksissa on alimitoitettu ja työmäärä on usein kohtuuton. Lääkärin työaikaa kuluu nykyisin entistä enemmän myös esimerkiksi heikosti toimiviin tietojärjestelmiin.

Lääkärien työaika pitää kohdentaa oikein, ja avustavaa henkilöstöä tulee olla riittävästi. Riittävän työvoimaresurssin ja työolojen parantamisen myötä perusterveydenhuoltoon saadaan rekrytoitua varmasti lisää lääkäreitä.

Tuula Rajaniemi

puheenjohtaja

Kati Myllymäki

toiminnanjohtaja

Suomen Lääkäriliitto

