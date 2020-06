Olen huolestuneena seurannut Helsingin katu- ja puistoympäristön suunnittelua, jota vaivaa liiallinen piperryssuunnittelu, kaiken neliöinti ja sievistely. Tarvitaan myös ”joutomaata”, vapaita ja mielikuvitusta kiihottavia alueita. Kaikkea ei saa suunnitella kuo­liaaksi. Suunnitelma Töölönlahden rantojen kivettämisestä ja luonnon kasvillisuuden hävittämisestä on vain yksi esimerkki.

Myös pyörä- ja jalankulkuväylät rakennetaan raskaasti ja kalliisti erilaisin kivireunuksin, kun maalattu viiva ajaisi saman asian. Osa näistä uusista väylistä ei toimi, vaan pyöräilijät ja jalankulkijat menevät omia reittejään rakennetuista väylistä huolimatta. Suunnitteilla on myös pyörätie Meilahteen Humallahdenrantaan pengerryksineen.

Töölöntorin elävöittämisestä on puhuttu vuosia. Suunnitelmia – raskaita ja kalliita – on tehty. Nyt koronakriisin hellitettyä kaupunki on antanut luvan perustaa esimerkiksi terasseja nopeasti ilman raskasta suunnittelua, ja Töölöntorilla on jo kaksi kahvilaa ja kolme ravintolaa. Ei tarvittu kuin pöytiä ja tuoleja. Tulevassa suunnittelussa tulisi ottaa mukaan ympäristön käyttäjät, asiakkaat.

Tom Andersson

Helsinki

