Tarmo Ropponen nosti esille huolen yli 70-vuotiaiden kunnosta koronakaranteenin jälkeen (HS Mielipide 25.6.). Tämä huoli nousi esiin myös kuntien koronakaranteenin aikaisissa puhelinsoitoissa ikäihmisille. Ikäinstituutti on arvioinut, että vielä kotona itsenäisesti pärjäävistä ikäihmisistä 49 000:lla on suurentunut riski joutua kalliiden palveluiden piiriin heikentyneen liikkumiskyvyn vuoksi. Kuntien tulisikin nyt varmistaa, että näille ikäihmisille on tarjolla sopivaa ohjattua liikuntaa.

Jalkojen lihasvoima ja hyvä tasapaino ovat liikkumiskyvyn kulmakiviä. Ne ehkäisevät tehokkaasti kaatumisia. Joka toinen 80 vuotta täyttäneistä kaatuu vuosittain ainakin yhden kerran.

Kesällä onkin hyvä hetki aloittaa säännöllinen kuntoilu ja ulkoilu. Jokainen fyysisesti passiivinen lisäviikko heikentää reisien lihasvoimaa ja altistaa iäkkäät lihaskadolle. Lihasvoimaharjoittelu lisää voimantuottoa tutkitusti, jopa yli 90-vuotiailla. Ikäihmisille sopivia jumppaliikkeitä ja videoita löytyy esimerkiksi voitas.fi-sivustolta.

Katja Borodulin

ohjelmajohtaja, Voimaa vanhuuteen -ohjelma, Ikäinstituutti

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.