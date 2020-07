Postilla on erikoinen käytäntö pakettien toimittamisessa. Se ei näet tuo pakettia siihen osoitteeseen ja sille vastaanottajalle, jolle paketti on tilattu. Sen sijaan Postissa kaivetaan esiin saapumisilmoitusta varten annettu kännykkänumero ja viedään paketti ”lähimpään vapaana olevaan noutopisteeseen”, eli siihen, joka on lähimpänä puhelinnumeron omistajan kotiosoitetta.

Tässä kaksi esimerkkiä:

Tyttärenpoikani tilasi sorviin lisäosia verkkokaupasta. Hän tilasi ne kesämökkimme osoitteeseen Etelä-Savoon, mutta koska hän asuu Turussa, katsoi Posti kännykkätietojen perusteella lähimmäksi noutopaikaksi Kupittaan palvelupisteen eikä kuuden kilometrin päässä sijaitsevaa mökkikuntamme asiointipistettä. Siellä se paketti sitten odotteli miltei 400 kilometrin päässä Kupittaalla. Hakumatkaa tuli.

Itse tilasin mökkini osoitteeseen verkkokaupasta kottikärryn pyörään sisärenkaan. Ja kuinkas kävi?

Posti toimitti paketin asiointipisteeseen 175 kilometrin päähän, kotikaupunkiini Lahteen. Siellä se olisi tyhjän panttina odotellut, joten peruimme kaupat myyjän kanssa ja palautin paketin. Ei ollut suunnitelmissa käydä Lahdessa vähään aikaan.

Olisi mielenkiintoista kuulla Postin perustelut menettelylle.

Kari Pulkkinen

lääkintöneuvos, eläkeläinen, Lahti

