Helsingin Sanomien sinileviin liittyvässä pääkirjoituksessa (29.6.) todetaan, että eläinperäisen ruoan tuottaminen aiheuttaa jopa 60 prosenttia suomalaisen Itämeri-jalanjäljestä ja että eniten vaikutusta on maitotuotteiden ja naudanlihan tuotannolla.

Tieto pohjautunee vuonna 2017 ilmestyneen Itämeri-laskurin antamaan karkeaan kuormitusarvioon. Laskurin ilmestymisen jälkeen on saatu uutta tietoa maatalouden aiheuttamasta vesistökuormitusriskistä.

Yksi esimerkki saadaan nautakarjatuotannosta, jossa nurmilla on keskeinen merkitys nautakarjatuotannossa. Laskurissa oletetaan tutkimustiedon pohjalta, että nurmien vuotuinen fosforikuormitus on 0,92 kg ja typpikuorma 10 kg hehtaaria kohden. KiertoVesi-hankkeen (2019) tutkimuksissa tuotettu hehtaarikohtainen kuormitusarvio nurmipellolta pintavalunnan kautta huuhtoutuvasta fosforista oli 0,43 kg vuodessa, mikä on huomattavasti pienempi kuin nykyisen mallilaskelman nurmiviljelyn arvo vastaavassa pellon kaltevuusluokassa.

Erilaisia arvioita on paljon, ja voidaankin kysyä, onko luotettavaa koko maan kattavaa arvoa edes mahdollista löytää. Jotta arviota voidaan edes yrittää tehdä, tarvitaan lisää uutta tutkimustietoa kuormituksesta vaihtelevissa olosuhteissa.

Mikäli Itämeri-laskuria halutaan käyttää jatkossa laajasti kuvaamaan kuluttajien ruokavalion ja muiden kulutustottumusten vaikutuksia Itämeren kuormitusriskiin, tulee laskuria tarkentaa ja päivittää säännöllisesti tutkimustiedon karttuessa. Kuluttajille ei saa luoda virheellistä mielikuvaa hänen valintojensa vaikutuksista Itämereen puutteellisen mallin pohjalta.

Airi Kulmala

asiantuntija, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto

