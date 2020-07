Huoli Helsingin luotettavuudesta sopimuskumppanina nousi esiin Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa (25.6.). Esimerkkeinä kirjoituksessa mainittiin Lapinlahden sairaala-alue, Pirkkolan monitoimihalli ja Suvilahteen visioitu tapahtumakeskus.

Kaikkia näitä erilaisia paikkoja yhdistää se, että niissä on omaehtoista toimintaa, jonka arvoa on vaikea mitata rahassa, mutta josta kaupunki voisi olla ylpeä. Lapinlahteen on muotoutunut ainutlaatuista kaupunkikulttuuria, joka tuo hyvinvointia tuhansille helsinkiläisille. Suvilahden skeittipuisto on huikea itse tekemisen ja aktiivisuuden voimannäyte. Sen rakentamiseen upotettujen vapaaehtoisten talkootuntien hintaa voi vain arvailla. Jos tapahtumakeskus toteutuu, skeittipuisto saattaisi joutua siirtymään, eli käytännössä vapaaehtoiset joutuisivat rakentamaan sen uudelleen toiseen paikkaan.

Entä minkä arvoiseksi voisi laskea Pirkkolan metsän monimuotoisuuden?

Pelastakaa Pirkkolan metsä -adressiin lyhyessä ajassa kertyneet 10 000 nimeä kertovat huolesta, jota kaupunki ei ole osannut ottaa huomioon. Metsän puolustajia on syytetty liian myöhään reagoinnista.

En lue kaupungin jaostojen pöytäkirjoja tietääkseni kaikesta tulevasta. Kuulin hallihankkeesta vasta kun aktiivisuus alueen pelastamiseksi oli jo alkanut. Koin velvollisuudekseni liittyä mukaan vastustamaan lyhytnäköisten, mutta peruuttamattomien päätösten loppuunviemistä sekä puolustamaan Keskuspuiston luonnon ja tuhansien siellä liikkuvien oikeuksia. Kansanliikkeen voisi nähdä myös hyvänä asiana: kaupunki on monille merkityksellinen ja sen tulevaisuuden rakentamiseen halutaan osallistua.

On hienoa, että Helsinki on vuokrannut tilojaan omaehtoiseen toimintaan ja säästänyt Keskuspuistoa. Mutta voivatko kaupunkilaiset enää luottaa, että näin on myös jatkossa? Annetaanko kaupunkilaisille vain ongelmapaikat ja sallitaan kansalaistoiminnan syntymistä niihin – kunnes parempi raha astuu kuvioihin?

Lähiluonnon merkitys tunnistetaan, mutta kaavoitusvimmassa sen päälle rakennetaan. Maailman toimivimmaksi kaupungiksi tähtäävän Helsingin tulisi opetella kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutustaitoja, jotta maine luotettavana toimijana kasvaisi.

Sanni Seppo

valokuvataiteilija, Helsinki

