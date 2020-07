Miten maailma reagoisi, jos vaikkapa Venäjällä tai Turkissa suuret mainostajat ilmoittaisivat, että ne vetävät rahansa pois paikalliselta nettipalstalta, jos kirjoittelusta ei siivota pois liberaaleja mielipiteitä, jotka eivät miellytä? Varmaan itsekin sanoisin, että ei hyvä. Erityisesti tällainen painostus pitäisi tuomita politiikassa.

Yhdysvalloissa asetelma ei ole kuvitelmaa. Somejätti Facebook on mainostajien laajan boikotin kohteena. Kansalaisjärjestöjen Stop Hate For Profit -kampanjan mukaan yhtiö on sallinut ”kiihotuksen” mielenosoittajia vastaan ja nimennyt ”luotettavaksi lähteeksi” oikeistolaisen Breitbart-sivuston. Järjestöt vaativat, että Facebookin pitää ”suojata ja tukea” mustia, nimetä holokaustin kieltäminen vihapuheeksi ja rohkaista amerikkalaisia äänestämään. Kampanjassa on mukana nimekkäitä yrityksiä, kuten Adidas, Unilever, Verizon ja SAP.

Moni tavoitteista on hyviä – viha pitääkin tuomita. Siksi yritysten toimintaa on helppo ymmärtää. Silti kampanjassa on sävyjä, jotka saavat mietteliääksi. Facebook ei ole journalismia, mutta silti kyse on media-alustan painostuksesta.

Asetelma kertoo, miten poliittista liike-elämästä on Yhdysvalloissa tullut. Maata jakavat kulttuuriset kiistat, joiden edessä poliittinen järjestelmä on halvaantunut. Siksi esiin ovat nousseet yritysjohtajat. Esimerkiksi Applen toimitusjohtaja Tim Cook on asettunut tukemaan vähemmistöjä ja luvannut yhtiöltä vähemmistöjen tueksi huimat sata miljoonaa dollaria.

Facebook on puolestaan yrittänyt valita keskitien. Yhtiön perustaja Mark Zuckerberg korostaa sananvapautta ja sitä, että eri äänillä on palvelussa paikkansa. Näin hän on kuitenkin ajanut Facebookin Yhdysvaltojen jakolinjojen ytimeen. Missä on sananvapauden ja vihan raja? Pitääkö Facebookin nostaa liikkeitä, jotka tukevat kansalaisvapauksia? Kenen vapausajatus on oikea? Näitä kysymyksiä ratkovat nyt yritykset.

Brändien politisoituminen kaventaa yhteiskunnan neutraalia maaperää, jolla jakolinjat vielä voidaan ylittää. Entä onko Applen tai Adidaksen aktivismi suotavaa, jos omistajat käskyttävätkin ne toiseen suuntaan?

Yrityksillä on täysi vapaus toimia, miten parhaaksi näkevät. Euroopassa kampanja kannattaa silti ottaa myös varoituksena: politiikka ei saisi päästä niin jumiin, että sanomisen rajoja aletaan piirtää yritysten kulmahuoneissa.

Kirjoittaja on HS:n talouden ja politiikan toimituksen esimies.