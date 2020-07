Kesäkuussa opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Suomen elokuvasäätiölle viisi miljoonaa euroa lisärahoitusta koronapandemiasta kärsineelle elokuva-alalle.

Koronaviruksesta kärsineiden elokuvatuotantojen tekijät ja tuottajat hämmästyivät, koska myönnetty tuki on käytettävä uusien elokuva- ja tv-tuotantojen tukemiseen. Miksi tukea ei anneta suoraan niille elokuva- ja tv-tuotannoille, jotka koronaviruksen takia ovat kärsineet tuotantojen ja työn viivästymisistä, vaikeutuneista tuotannon valmisteluista ja tuotantokustannusten noususta?

Rikinkeltainen taivas -elokuvani talouteen koronanvirus aiheutti suuren aukon. Se johtuu muun muassa siitä, että minä ja koko luova työryhmä olemme joutuneet tekemään valmistelutöitä kahteen kertaan, kun esimerkiksi sairaaloissa ja vanhusten palvelutaloissa ei voida kuvata suunnitelmien mukaisesti. Taloudellisista syistä meidän on ollut pakko valita pienempiin rooleihin harrastajanäyttelijöitä tai avustajia ammattilaisten sijaan. Olemme joutuneet myös perumaan Helsingin ulkopuolelle suunnitellut kuvaukset: ei ole rahaa matkoihin eikä majoitukseen.

Epidemia on vaikuttanut moneen muuhunkin asiaan. Tekijöille on tullut lisäpaineita, kun kuvausten valmisteluaikaa on jouduttu vähentämään. Harjoittelut näyttelijöiden kanssa on jouduttu supistamaan minimiin. Ja me kaikki haluamme tehdä laadukasta työtä!

Se, että Suomen elokuvasäätiö saa lisärahoitusta, on hieno asia, mutta tuettavissa uusissa tuotannoissa ei ole välttämättä niitä samoja tekijöitä – näyttelijöitä, käsikirjoittajia, ohjaajia, kuvaajia ja tuottajia – jotka nyt ovat joutuneet kärsimään koronaviruspandemiasta ja sen aiheuttamista rajoituksista.

Claes Olsson

elokuvaohjaaja, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.