Nyt se on auki! Turha marista jälkeenpäin, mutta pormestarimme kaupunkikuvaa pilaava ajatus toteutui taas kerran. Senaatintorille olutterassi sopii yhtä hyvin kuin vesiliukumäki Pietarinkirkon aukiolle. Emeritusprofessori Matti Klingeä lainaten Senaatintori on monumentaaliaukio, jonne kokoonnutaan merkittäviin tilaisuuksiin. Senaatintori ei ole paikka pikkuhökkeleille, joissa tarjoillaan olutta ja pitsaa. Kaupunkitilassa eri paikoilla on erilainen funktio ja luonne. Ilmeisesti helsinkiläiset eivät ymmärrä omaa kaupunkiaan kaikella sillä syvällisyydellä, jonka se ansaitsee.

Markku Koponen

Helsinki

