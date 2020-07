Tutkimusten mukaan suomalaisilla nuorilla on kansainvälisesti vertaillen hyvät yhteiskunnalliset tiedot, mutta kiinnostus yhteiskunnalliseen osallistumiseen on vähäistä ja osallistumisaktiivisuus kasaantuu helposti muutamille nuorille. Nuorten luottamus itseensä yhteiskunnallisena toimijana on heikko. Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen tarvitsisi lisää tukea.

Suomen perustuslaki ja YK:n lapsen oikeuksien sopimus takaavat nuorille oikeuden yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Viime vuosina on tehty tähän liittyviä avauksia etenkin kouluissa. Opetussuunnitelmaa ja tuntijakoa on uudistettu ja oppilaskunnista on tehty pakollisia peruskouluissa.

Normiasiakirjojen ja lakien tasolla tilanne onkin Suomessa melko hyvä. Tutkimukset ja nuorten itsensä esille nostamat kokemukset kertovat kuitenkin myös ongelmista.

Osassa kouluja toimintakulttuuri voisi tukea enemmän oppilaiden osallisuutta. Oppilaskunnat ovat tärkeä osa koulu­yhteisöä, mutta joskus niiden toiminta on aikuisjohtoista ­näennäisvaikuttamista, joka tavoittaa vain pienen osan oppilaista.

Vaikuttamisen fokusta kannattaisi siirtää oppilaskunnan hallituksesta yksittäisen luokan tasolle. Luokkavaltuustoista on saatu hyviä kokemuksia erityisesti alakouluissa.

Yläkouluissa myönteisiä kokemuksia on saatu esimerkiksi Gutsy Go -interventioista. Gutsy Go -viikon aikana oppilaat kehittävät ratkaisuja asuinalueensa ja ympäröivän yhteiskunnan ongelmiin. Siten harjoitellaan vaikuttamisen taitoa.

Koulu on vain osa nuorten elämänpiiriä, ja muutosta tarvitaan yhteiskunnassa myös laajemmin. Nuoret ilmastoaktivistit ovat kertoneet kokemastaan vähättelystä, kiusaamisesta ja uhkailusta, jonka esittäjissä on niin nuoria kuin aikuisia.

Nuorena saadut yhteiskunnallisen osallistumisen kokemukset tukevat myös aikuisiän yhteiskunnallista aktiivisuutta. Aktivistinuorten kielteiset kokemukset eivät kuitenkaan rohkaise muita nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan.

Jos nuorten oikeus yhteiskunnalliseen osallistumiseen nähdään heille annettuna lahjana, ollaan kaukana perustuslain ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tarkoittamasta tilanteesta. Jotkut aikuiset saattavat kyseenalaistaa oppilaiden vaikuttamismahdollisuudet esimerkiksi koulussa.

Nuoret ovat kansalaisia nyt, eivät vain joskus tulevaisuudessa. Elämme poikkeuksellisia aikoja, ja myös tulevaisuudessa on odotettavissa vakavia kriisejä, joiden käsittelyssä tarvitaan rakentavaa otetta.

Aktiiviset kansalaiset ovat ­demokraattisen yhteiskunnan elinehto. Yhteiskunnallamme ei ole varaa jarrutella nuorten halua toimia kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Mikko Tujula

väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

Jan Löfström

apulaisprofessori, Turun yliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.