Helsingin Sanomissa (Mielipide 2.7.) pohdittiin käytäntöjä, joilla Posti toimittaa verkko-ostokset asiakkailleen. Ensisijaisesti toimitamme paketin asiakkaan valitsemaan noutopisteeseen. Valinta tehdään joko verkkokaupassa tai aktivoimalla maksuton Oma noutopiste -palvelu OmaPosti-sovelluksessa tai Postin verkkosivuilla.

Pelkästään osoitteen perusteella tehty verkko-ostos ilman noutopistevalintaa toimitetaan pääsääntöisesti annetun postinumeroalueen sisällä osoitetta lähimpänä olevaan Postin noutopisteeseen. Jos kuitenkin Oma noutopiste on aktivoitu, toimitetaan paketit sinne, kuten oletettavasti HS:n lukijan esittämissä esimerkeissä on tapahtunut.

Jos paketti toimitetaan asiakkaan valinnasta toisaalle, on useimmiten kyse siitä, ettei ­lähetys ole kokonsa tai sisältönsä vuoksi automaattikelpoinen. On myös mahdollista, että valittu noutopiste on hetkellisesti täynnä tai verkkokaupasta saadut noutopistetiedot eivät ole riittävän kattavia. Taustalla voi myös olla päivittämättä jäänyt Oma noutopiste.

Miten kannattaa siis toimia, jotta paketin saisi vaikkapa mökille? Suosittelen päivittämään Oma noutopisteen kesäloman ajaksi mökkipaikkakunnalle tai valitsemaan verkkokaupassa noutopisteeksi mökkiä lähellä olevan Postin automaatin tai postin.

Verkkokauppa lähti korona­n myötä rajuun kasvuun. Ilmiö on näyttäytynyt myös Postilla huippusesongin volyymeinä: olemme toimittaneet useampana poikkeusajan viikkona yli miljoona pakettia viikossa.

Datamme perusteella suomalaiset suosivat automaatteja verkko-ostostensa noutamiseen. Lisäämme jatkuvasti automaatteja ja laajennamme suosittuja pisteitä noutojen sujuvoittamiseksi. Toki virheitä sattuu ja kehitettävää on. Postin tulevaisuus on vahvasti paketin, verkkokaupan ja logistiikan palveluissa, ja näiden palveluiden parantamiseksi teemme kovasti töitä.

Arttu Hollmérus

johtaja, paketti ja verkkokauppa

Posti

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.