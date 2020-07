Helsingin yliopiston ja Helsingin ja Uudenmaan ­sairaanhoitopiirin (Hus) hammaslääketieteen tutkimus on toistuvasti kansainvälisissä arvioissa globaalia kärkeä. Äskettäin julkaistu maailmanlaajuinen Shanghai Ranking of academic subjects -yliopistovertailu sijoitti ni­menomaan Helsingin yliopiston ja Husin hammaslääketieteen sekä suu- ja leukasairauksien tutkimuksen maailman 30 parhaan joukkoon, ainoana lääketieteen akateemisista tutkimusaloista ja -laitoksista Suomessa. Turun yliopisto ylsi samassa lääketieteen sarjassa sijalle 42.

Lääketieteen ja kliinisen farmasian kategoriassa Helsingin yliopisto sai sijan 46 ja pääsi siis 50 parhaan joukkoon.

Helsingin yliopiston ja Husin leukasairauksien ja hammas­lääketieteen ranking-sijoitus on toistuvasti pysynyt globaalisti 30 parhaan joukossa. Tämä sijoitus on samalla toistuvasti kärkiluokkaa myös pohjoismaissa ja EU-tasolla. Korkeasta sijasta saa kiittää tutkijoiden miehitystä ja heidän tieteellisen tuotantonsa, julkaisujensa, väitöskirjojensa, keksintöjensä ja patenttiensa tasoa sekä sitä, että heidän töitään on siteerattu laajasti.

Jotta menestys ja sitä kautta Suomen maineikkuus voitaisiin säilyttää ja ylläpitää tulevaisuudessakin, tulisi tulosten näkyä myös resurssoinnissa ja tulevaisuuden professorien, ylihammaslääkäreiden ja tutkimusjohtajien rekrytoinneissa. Menestyksen ylläpito riippuu pää­sääntöisesti siitä. Nykymenestys osoittaa, että suu- ja leukasairauksien klinikan tämän hetken tutkijat tietävät, mitä tekevät, koska ovat toistuvasti pärjänneet hienosti näinkin vaatimattomilla resursseilla – verrattuna esimerkiksi lahden toiselle puolelle naapurimaahan Ruotsiin.

Todellisen vaaran pudota tai syrjäytyä alan kehityksen kärjestä aiheuttavat jatkuvasti kaventuvat resurssit.

Timo Sorsa

professori, ylihammaslääkäri

Helsingin yliopisto, Hyks

Karoliininen instituutti, Tukholma

