Olen kauhistuksekseni lukenut jopa pääkirjoitussivulta (HS 1.7.), että ”Senaatintorin jättiterassi tuo eloa kaupunkiin”. Asuin Hel­singissä pitkään 1980–1990-luvuilla. Silloin terassit eivät vielä terrorisoineet kaupunkikuvaa kovinkaan paljon. Ne sopivat ympäristöönsä eivätkä valloittaneet katuja, puhumattakaan keskustaa.

Nykyisin on toisin: Helsingin citymaisemissa ei voi olla törmäämättä joka paikassa kesällä betoniterasseihin, jotka pilaavat könköllä arkkitehtuurillaan rakennuksia ja sitä maisemaa, joka joskus on rakennettu taidokkaasti.

Helsinki kasvaa ja muuttuu. Se on ok. Se taas, että esimerkiksi ”Senaatintorin piristysruiske” olisi jotakin aivan uutta ja jopa vihreää vallankumousta torille tuotuine viljelylaatikoineen, on aivan naurettava ajatus.

Siirtolapuutarhat ja luonnonsuojelu ovat aivan muualla kuin Senaatintorilla, jonne minä haluan tulla maalta tutustumaan Helsingin keskustan historiaan ja arkkitehtuuriin. Paluu luontoon tapahtuu muualla kuin keinotekoisessa Helsinki-cityssä, vaikkapa Käpylässä.

Pentti Stranius

filosofian lisensiaatti, Joensuu

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.