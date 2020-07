Olin kyllä kuullut, että Koskelan sairaalan aluetta ollaan ”täydennysrakentamassa”. Mutta itku tuli silmään, kun kuljin vastikään alueen ohi. Sitä ei voinut enää tuntea. Poissa on koko sairaalan upea puisto. Kaikki puut on kaadettu betonikerrostalojen tieltä, kaunis pieni kappeli piilottelee työmaan takana ja jopa tiet on myllätty uusiksi.

Kaupungin politiikka tuntuu olevan, että kaikki vanhat puistoalueet rakennetaan täyteen. Malliesimerkkejä tällaisesta toiminnasta riittää: Lapinlahden ”kilpailu”, Hämeentien–Kumpulan rinteen metsikön hävittämissuunnitelma ja nyt jo tuhottu Koskela.

Helsingin tiivistäminen näyttää tapahtuvan vain vanhoja, muistorikkaita viheralueita hävittämällä. Miten lyhytnäköistä!

Tellervo Hyttinen

filosofian maisteri, Helsinki

