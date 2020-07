Tänään on Yhdysvaltain kansallispäivä. 244-vuotiaalla sankarilla on ollut vaikea vuosi.

Protestit Yhdysvaltain poliisiväkivaltaa vastaan levisivät alkukesästä Eurooppaankin. Helsingissä rasismia vastustaneet marssijat huusivat ”I can’t breathe”, en voi hengittää. Iskulause viittaa poliisin tukehduttamiin mustiin miehiin.

Rasismia vastaan on syytäkin marssia. Suomi oli EU:n perusoikeusviraston viimevuotisessa kyselyssä tutkituista 12 maasta rasistisin. Suomessa afrikkalaistaustaisista vastaajista 63 prosenttia kertoi joutuneensa rasistisen häirinnän kohteeksi.

Poikkeus synkässä tilastossa oli suomalainen poliisi, joka sai afrikkalaistaustaisilta EU:n parhaan arvion. Suomessa 18 prosenttia vastaajista koki, että poliisi on pysäyttänyt heidät ihonvärin takia. Sekin on korkea luku, mutta EU-maiden alhaisin.

Siksi iskulauseessa ”I can’t breathe” on hieman tuontituotteen sivumakua. Rasismi on ongelma kaikkialla, mutta poliiseissa on eroja.

Yksi sellainen on koulutus.

Suomessa poliisin koulutus kestää kolme vuotta. Yhdysvalloissa poliisikoulu kestää keskimäärin vain 21 viikkoa, minkä jälkeen on 12 viikon harjoittelu. Yhdysvalloissa poliisiksi hakeutuukin ihmisiä, joita ”motivoi enemmän konnien jahtaaminen kuin ihmisten auttaminen”, tiivisti entinen poliisi Pernell Witherspoon, kun haastattelin häntä vuonna 2016.

Yhdysvalloissa toimintaa kaipaavat nuoret miehet lähetetään köyhiin mustiin lähiöihin ratkomaan ongelmia, joista osa kuuluisi sosiaalityöntekijöille. Maassa, jossa kaikilla on aseet, he joutuvat myös pelkäämään henkensä puolesta. Jälki on kaameaa: Poliisin luoteihin kuolee vuosittain tuhat amerikkalaista. Poliiseja surmattiin virantoimituksessa vuosina 1980–2014 keskimäärin 64 vuodessa.

Suomessa poliisi on ampunut koko 2000-luvulla yhdeksän ihmistä. Poliiseja on surmattu kaksi.

Yhdysvaltain mielenosoituksissa on huudettu myös iskulausetta ”Defund the police”, viekää poliisilta rahoitus. Sekin vie harhaan.

Jotta poliisiksi saataisiin Yhdysvalloissa toisenlaista väkeä, palkkaa pitäisi nostaa, Pernell huomautti. Tämä edellyttäisi verojen nostamista. Sitä taas on hankala myydä Yhdysvaltain valkoiselle keskiluokalle, joka harvemmin joutuu poliisin kanssa tekemisiin. Ja näin kierre jatkuu.

Kirjoittaja on HS:n toimituspäällikkö.