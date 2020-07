Vieraskynä

Osallisuudesta on tullut yhteiskunnallisen keskustelun keskeisiä teemoja. Itsenäisyyden juhlavuoden 2017 uudenvuodenpuheessaan tasavallan presidentti Sauli Niinistö kiteytti tavoitteensa ilmaisuksi ”osallisen kansallistunto”.

Nykyisen hallitusohjelman otsikko on ”Osallistava ja osaava Suomi”. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on Yhdenvertaisuus ja osallisuus -yksikkö. Työn merkitystä osallisuutena tähdennetään torjuttaessa sosiaalista syrjäytymistä, kotoutettaessa maahanmuuttajia, pidennettäessä työuria, täytettäessä kestävyysvajetta, kohennettaessa kilpailukykyä ja käsiteltäessä koronaviruskriisin vaikutuksia. Osallisuus on esillä uudistettaessa työorganisaatioita ja sopimuskäytäntöjä sekä edistettäessä työhyvinvointia.

Mistä puhutaan, kun puhutaan osallisuudesta? Millaisiin ongelmanasetteluihin ja ratkaisumalleihin osallisuuspuhe pohjautuu, vertautuu tai tekee eroa? Millaiset työn merkityksen ja työelämän muutokset ovat luoneet sille edellytyksiä?

Osallisuus on vanha sana. Syntisen pääsy Jumalan armon osallisuuteen on ollut evankelis-luterilaisen kirkon ydinsanomaa. Tuomioistuimet ovat rangaisseet osallisuudesta rikokseen. 1800-luvulla sanaa käytettiin puhuttaessa yhdistyksen jäsenyydestä ja yhtiön osakkuudesta.

Valistuksen virittäjät vaativat talonpojille osallisuutta tietoihin, joita nämä tarvitsivat huolehtiakseen eduistaan. Naisten osallisuutta oli J. V. Snellmanin mielestä luontevaa laajentaa perheen sisäisistä tehtävistä näitä vastaaviin julkisiin toimiin, eritoten vaivaisten holhoukseen ja lasten opetukseen. Sodan jälkeen kootussa Nykysuomen sanakirjassa osallisuus oli ”osuus johonkin omaisuuteen tai etuun, harvemmin rasitukseen” sekä ”osuus johonkin toimintaan”.

Uudessa osallisuuspuheessa sanaa käytetään toisin. Osallisuudesta voidaan puhua määreettä, kertomatta mihin tai mistä ollaan osallisia. Osallisuudesta on tehty toimijuuden ainesosa, johon kuuluu kokemus oman toiminnan merkityksellisyydestä ja tunnustuksesta.

Osallisuus ei viittaa ryhmäetuihin, jäsenyyksiin tai osakkuuksiin eikä rajattuihin toiminta-alueisiin, vaan henkilökohtaiseen vaikuttamiseen ja sitoutumiseen. Sana luo kuitenkin mielleyhtymän osasta jossakin kokonaisuudessa.

Osallisuuskäsitteen henkilökohtainen lataus ulottuu siihen, millaiseksi tuo kokonaisuus hahmottuu. Se on henkilökohtaisista siteistä muodostuva ”me”-yhteisö pikemmin kuin rakenteista, prosesseista, toimija-asemista ja eturistiriidoista koostuva yhteiskunta. Vuoden 2017 uudenvuodenpuheessaan Niinistö luonnehti Suomea monesti yhteisöksi mutta ei kertaakaan yhteiskunnaksi.

Työhön liittyvän osallisuuden esiinnousussa näkyy muutos sosiaalisen todellisuuden käsittämisessä ja jäsentämisessä. Tärkeää on ollut se, miten kilpailukyvyn uudet vaatimukset ovat muovanneet käsityksiä yksilöistä ja yhteisöistä – yrityksistä, Suomesta, Euroopasta.

Kapitalismin globalisoituessa kansallisvaltion toimintatavoissa korostuivat kilpailuvaltiolliset tehtävät, ennen muuta kilpailukykyisen suorituspaikan tarjoaminen yritys- ja sijoitustoiminnalle. Myös hyvinvointivaltion toimintoja ohjattiin tätä palvelemaan. Kilpailukyky-yhteisön jäsenyys edellyttää oman toiminnan, toimintakyvyn ja henkilökohtaisten ominaisuuksien tarkastelemista työyksikön, yrityksen ja kansakunnan kilpailukyvyn kannalta.

Osallisuus on saanut tässä kahtalaisen merkityksen. Esimerkiksi johtamisoppaissa uusi työ näyttäytyy yksilön osaamisen, luovuuden ja oppimiskyvyn rajattomana osoittamisena ja kilpailukykyisen yhteisön aktiivisena osallisuutena. Osallisuuden edistäminen on kuitenkin myös sosiaalipoliittista reagointia siihen, että kilpailu tuottaa voittajia ja häviäjiä sekä niitä, jotka eivät pysty osallistumaan kilpailuun. Sosiaalista syrjäytymistä koetetaan estää aktivoinnilla. Näin päivitetään vanhaa ajatusta työstä ja työn hakemisesta työkykyisen velvollisuutena ja kunniallisuuden ehtona.

Keskiössä on yksilön henkilökohtainen kokeminen ja käyttäytyminen. Osallisuus poikkeaa yhteiskunnallisten toimija-asemien mukaisesta edustuksellisesta vaikuttamisesta ja aiemmista pyrkimyksistä työelämän demokratisointiin.

Yksilön henkilökohtaista kokemusta ja ”me”-yhteisöä yhdistävä osallisuuspuhe voi myös peittää valtarakenteita, joita nämä demokratisointipyrkimykset tunnistivat.

Pauli Kettunen

Kirjoittaja on poliittisen historian professori Helsingin yliopistossa.

