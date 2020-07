Muut lehdet

Savon Sanomat kirjoittaa, että rasismin tiedostaminen ongelmaksi on hyvä alku.

”Ennakkoluuloiset asenteet ja käytännöt istuvat tiukassa, vaikka yhteiskunta on monin tavoin herkistynyt syrjinnälle. Uutissuomalaisen gallupissa noin puolet haastatelluista yhtyi väittämään, että rasismi on merkittävä ongelma Suomessa. Kyselyn päätulos ei jätä sijaa selittelyille. Jos puolet suomalaisista tunnistaa rasismin ongelmaksi, se todella on sitä.”

”Se, että valtaväestö myöntää rasismin tosiasiaksi, on osittain hyväkin uutinen. Lienee kiistatonta, että kokonaisuutena suomalainen yhteiskunta on tänä päivänä vähemmän rasistinen kuin vielä joitakin vuosia sitten, vuosikymmenistä puhumattakaan. Asenteiden muutos ilmenee kaiken aikaa julkisessa keskustelussa.”

”Amerikasta käynnistynyt Black Lives Matter -kampanja kiinnittää suomalaistenkin huomiota epäkohtaan.”

”Arkipäiväinen rasismi ilmenee pienissä sanoissa, eleissä ja teoissa. Moni ulkomaalaistaustainen joutuu yhä elämään kantasuomalaisten nurjamielisyyden varjossa. Myös usein huomaamaton rakenteellinen rasismi on totisinta totta esimerkiksi työpaikkarekrytoinneissa.”

Keskisuomalaisen mukaan syrjintä on aina yhteiskunnallisesti ongelmallista.

”Syrjintää ei pidä hyväksyä ja yhteiskunnallisia rakenteita tulee muuttaa niin, että syrjintää ei voisi esiintyä. Yksi syrjinnän muoto on rasismi.”

”Uutissuomalaisen gallupin tulos tarkoittaa todennäköisesti käytännössä sitä, että enemmistö suomalaisista pyrkii kitkemään rasistisia käyttäytymistapoja ja vaikuttamaan sellaisten yhteiskunnallisten rakenteiden purkamiseen. Tämä on hyvä kehityskulku.”

Kaleva kirjoittaa suomalaisen ruokakulttuurin muutoksesta.

”Ruokaan ja sen tuotantoon liittyy Suomessa isoja taloudellisia arvoja, poliittista vääntöä ja yhä enemmän myös yksilöiden latautuneita tunteita. Yhtenäinen ruokakulttuuri on hajonnut leireiksi, joissa eletään omien vahvojen näkemysten mukaan.”

”Lihan kulutuksen kasvu pysähtyi meillä pari vuotta sitten ja kääntyi viime vuonna loivaan laskuun.”

”Muutos ei yllätä siihen nähden, kuinka paljon kasvisruoasta ja sen suosimisen hyödyistä on Suomessakin viime aikoina puhuttu.”

”Keskustelu ruoasta äityy Suomessa hetkittäin koville kierroksille. Ikävimmillään keskusteluun liittyy esimerkiksi kotimaisten lihantuottajien syyllistämistä.”

”Tässä keskustelussa kannattaa muistaa vaikkapa se, että eläinten pito Suomessa on aivan eri tasolla kuin monissa niistä maista, joista meille tulee tuontilihaa.”

”Samaan aikaan tuottajilla on tarpeen olla sopiva määrä joustavuutta ja kykyä vastata muuttuviin mieltymyksiin.”